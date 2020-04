Consiglio europeo, Premier Conte: “tappa importante per la storia europea”

Condividi su

Alla fine la proposta francese ha avuto la meglio. Da quanto emerge dalle dichiarazioni del Premier Conte questa sera, l’attesissimo Consiglio europeo, conclusosi poco fa, avrebbe confermato la proposta francese del Recovery fund, di cui abbiamo già parlato in occasione del primo eurogruppo del 7 aprile.

Il Recovery Fund sarebbe un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare la ripresa dei Paesi più colpiti dagli effetti economici della pandemia, tra cui l’Italia. Conte ha parlato espressamente di “tappa importante per la storia europea”, perché il Recovery fund è uno strumento imprescindibilmente “urgente” e “assolutamente necessario”. “L’Italia – ha precisato – è state in prima fila” a chiedere il Recovey fund

Progressi impensabili fino a poche settimane fa

Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato. Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico.

La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un “Recovery Fund” che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico. Conte ha parlato di tappa importante per la storia europea. Tutti e 27 i Paesi dell’eurozona hanno accettato di introdurre i recovery fund.

