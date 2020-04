Condividi su

Sondaggi elettorali Emg: fase 2, il 20% degli italiani eviterà i mezzi pubblici

Il governo ha stilato il calendario per le aperture di negozi e attività. Una ripartenza divisa in 4 tappe e che inizierà il 27 aprile. Ora che l’attesa sta per finire, come si comporteranno gli italiani? Torneranno a fare acquisti nei negozi come prima? In un sondaggio Emg per Agorà, il 57% degli intervistati risponde di sì mentre il 27% afferma che continuerà a privilegiare gli acquisti online. E la prima cosa che faranno dopo la riapertura? Il 36% andrà in visita a familiari e amici, il 16% dal parrucchiere, il 13% al parco. Bar, ristoranti, viaggi e cinema occupano invece le ultime posizioni.

Sondaggi elettorali Emg: mezzi pubblici e lavoro, come si comporteranno gli italiani?

Per lo spostamento da casa a lavoro, un italiano su due continuerà ad usare i mezzi privati come prima della pandemia, il 20% eviterà i mezzi pubblici mentre il 18% non potrà fare a meno di utilizzarli. Il rietro al lavoro fa paura ad un quarto degli italiani anche se quasi il 50% lo ritiene una necessità. C’è anche un 17% che afferma di non veder l’ora di ritornare in ufficio. Non tutto però riaprirà: le scuole, ad esempio, rimarranno chiuse fino a settembre. La serrata rappresenta un problema per milioni di italiani che non sanno a chi lasciare i figli in caso di ritorno al lavoro. Secondo il 48% dei cittadini con prole, questo scenario sarà un peso per tutta la famiglia mentre per il 14% sarà la donna a patire questa situazione, ben più dell’uomo (3%).

Tra i banchi del governo si è discusso anche di favorire la regolarizzazione dei lavoratori stranieri già presenti nel nostro Paese per sopperire alla mancanza di lavoratori nei campi. Questa ipotesi piace al 53% degli italiani, contrario il 39%.

I sondaggi elettorali Emg rilevano una flessione della fiducia sia nei confronti del governo (35% -1 rispetto alla settimana precedente) sia nel premier Conte (43%, -2 rispetto alla settimana precedente).

Le intenzioni di voto registrano un calo per le prime tre forze politiche del Paese. La Lega perde lo 0,4% e si attesta al 28,8%, il Pd passa dal 21,1% al 20,9% e il M5S dal 15,1% al 14,7%. Lieve crescita per Fratelli d’Italia (13,8%), Forza Italia (6,1%), Italia Viva (5,1%), La Sinistra (2,4%) e Europa Verde (1,9%). Stabili Azione (2,3%) e Più Europa (1,7%).

Sondaggi elettorali Emg: nota metodologica

Sondaggi elettorali Ixè: fase 2, il 20% degli italiani eviterà i mezzi pubblici: dal 21 al 22 aprile. Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni. Universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.789 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 89%); rifiuti/sostituzioni: 211 (tasso di rifiuti: 11%).Metodo raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel.

