Vis a Vis: ultime novità sulla sere tv, trama, cast e nuova uscita

Vis a Vis-Il prezzo del riscatto è una serie tv spagnola, originariamente prodotta su Atena dal 2015 al 2017, terminata con la seconda stagione. Ritrovando un riscontro positivo da parte dei telespettatori sulla serie e uno negativo sulla fine lasciata quasi in sospeso, Fox Spagna nel 2017 decise di acquistare i diritti per proseguire con la terza stagione. Nel 2018 viene pubblicata da Fox Spagna la terza stagione seguita da un rinnovo per la quarta stagione, nonché la fine della serie, successivamente pubblicata alla fine del 2018.

La serie tv viene però trasmessa in ritardo sulla piattaforma Netflix, nel 2019, che pubblicò inizialmente la prima stagione per intero finendo per pubblicare tutte e quattro le stagioni alla fine del 2019.

Nel cast di attori sono presenti volti conosciuti grazie ad altre serie tv che hanno fatto scalpore, come La Casa de Papel. Tra gli attori principali troviamo Alba Flores che interpreta Saray Vargas (La Gitana), Berta Vàzquez che interpreta Estefanìa Kabila (La Riccia), Marìa Isabel Dìaz Lago che interpreta Soledad Núñez (Sole), Marta Aledo che interpreta Teresa Gonzàlez Largo (Tere), Najwa Nimri che interpreta Zulema Zahir e Maggie Civantos che interpreta Macarena Ferreiro (Maca).

Vis a Vis: la trama

La serie tv Vis a Vis racconta di una giovane donna, Macarena Ferreiro, manipolata e plagiata dal suo capo e amante a condurre una serie di crimini in ambito affaristico, causandosi cosi nel Curriculum Vitae quattro crimini che le hanno causato per mancanza di prove a suo favore, oltre che una cartella clinica altalenante, sette annidi reclusione all’interno del carcere Cruz del Sur. Questo episodio provoca in lei uno shock psicofisico, che la induce a cercare un appiglio, così facendo finisce per entrare in un giro di relazioni pericolose, tra cui quella con Zulema Zahir. Nel frattempo la sua famiglia si ritrova all’interno di una pericolosa ricerca di denaro rubato e nascosto da un’altra detenuta del carcere.

L’evolversi della serie avviene all’interno di due carceri Cruz del Sur e Cruz del Norte, e racconta la vita delle detenute e il rapporto tra di loro e con le guardie, e gli ostacoli che si mettono davanti a causa di omicidi, suicidi ed evasioni.

La reazione dei telespettatori.

La serie tv ha attirato a se tantissimi telespettatori e quindi moltissimi incassi. Non è però stato possibile continuare la serie tv essendo ormai conclusa, allora Fox Spagna ha deciso di continuare e creare un sequel sulle avventure di due detenute in particolare, Macarena e Zulema. Giorno 20 Aprile del 2020 è per questo motivo uscito quindi lo spin-off del proseguimento della serie tv, intitolata quindi Vis a Vis – El Oasis, composta al momento da una stagione di 8 episodi. Al momento si trova disponibile in lingua originale su Fox(Sky), ben presto la ritroveremo in diverse piattaforme, come Netflix, doppiata in Italiano e poi in lingua originale con i sottotitoli in diverse lingue.

