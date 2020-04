Condividi su

Quando parla Conte: tra poche ore annuncio inizio Fase 2

Quando parla Conte: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte già oggi sabato 25 aprile 2020 potrebbe comunicare le norme contenute nel prossimo decreto sull’emergenza, quello con cui si darà il via alla cosiddetta Fase 2.

Quando parla Conte: annuncio nuovo Dpcm oggi?

Ci sono buone possibilità, anche se alcuni autorevoli organi di stampa non escludono lo slittamento, addirittura ai primi giorni di maggio, che il Presidente del Consiglio Conte comunichi oggi, sabato 25 aprile, le norme contenute nel prossimo decreto che verrà licenziato dal governo per dare il via alla cosiddetta Fase 2, quella di “convivenza” con il nuovo coronavirus.

Conte sceglierà la diretta Facebook

Sempre rincorrendo le indiscrezioni che rimbalzano sui quotidiani, è possibile ipotizzare che nell’ormai consueto formato della diretta Facebook, Conte scelga di parlare agli italiani intorno all’ora di cena, innanzitutto, per non togliere spazio alle commemorazioni – seppur ridimensionate per via del contenimento – nella giornata della commemorazione.

Tutti i canali televisivi daranno copertura completa

Anche se, con tutta probabilità, anche questa volta il Presidente del Consiglio sceglierà i social – e in particolare la sua pagina Facebook ufficiale – per dare l’annuncio, vista l’importanza fondamentale dello stesso, si può dire senza dubbi di sorta che le modalità e le tempistiche della riapertura sono in cima alle priorità degli italiani, è praticamente certo che tutti i canali televisivi daranno spazio al messaggio con una copertura completa e in contemporanea.

