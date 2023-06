Condividi su

Silvio Berlusconi è morto: malattia, causa morte e figli. La biografia

È morto Silvio Berlusconi. Con il fondatore di Forza Italia se ne va un pezzo importante della storia d’Italia. Lascia i suoi cinque figli, la primogenita Marina e Pier Silvio, avuti con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, Barbara, Eleonora e Luigi, avuti con Veronica Lario e 12 nipoti.

Silvio Berlusconi: self made man

Silvio Berlusconi è nato a Milano il 29 settembre 1936. Dopo la Laurea in Giurisprudenza, conseguita con il massimo dei voti con una tesi in Diritto commerciale, insieme all’amico e collaboratore Fedele Confalonieri lavora come cantante sulle navi da crociera; il futuro premier poi farà anche il venditore di scope elettriche porta-a-porta e l’agente immobiliare. I primi successi nel campo dell’edilizia arrivano tra la fine degli anni 60 e l’inizio dei 70: nel 1977 viene nominato Cavaliere del Lavoro dal Capo dello Stato Giovanni Leone. L’appellativo da quel momento non lo avrebbe più abbandonato.

La seconda metà degli anni 70 vedono Silvio Berlusconi lanciarsi nel mondo dell’editoria e della televisione. Nel 1976, anno in cui le frequenze tv non sono più solo appannaggio dello Stato, compra Telemilano che due anni dopo prenderà il nome di Canale 5. Nel 1978 fonda Fininvest. Tra il 1982 e il 1984 vengono acquisite dalla società del Cavaliere Italia 1 e Rete 4. Nel 1986, invece, Berlusconi diviene proprietario del Milan: durante la sua presidenza dei rossoneri il club ha vinto 29 trofei in 31 anni tra cui 8 scudetti e 5 Champions League.

La discesa in campo

La strada della politica e di Silvio Berlusconi hanno cominciato a incrociarsi a fine anni 70, quando si andò sempre più consolidando il rapporto dell’imprenditore con l’esponente di spicco del Partito socialista italiano Bettino Craxi. Tuttavia, è solo nell’inverno del 1993 che Berlusconi sceglierà di “scendere in campo” parafrasando una sua espressione ormai entrata nel gergo non solo politico. Fu solo l’inizio di una carriera che lo vide deputato dal 1994 al 2013, poi senatore per circa 8 mesi ma anche europarlamentare. Per ben tre volte Presidente del Consiglio: tra il 1994 e il 1995, poi tra il 2001 e il 2006 e, infine, tra il 2008 e il 2011.

