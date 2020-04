Se avete fatto errori nel compilare la domanda per ottenere il bonus 600 euro Inps è possibile correggere l’Iban o altre informazioni errate? Vediamo come.

Bonus 600 euro Inps: modifica Iban o domanda, ecco come si fa

In occasione del bonus 600 euro l’Inps ha informato che è al lavoro per modificare la procedura di richiesta dando la possibilità di correggere informazioni eventualmente inesatte e che non hanno permesso la corretta liquidazione del beneficio economico, come ad esempio il codice Iban, oppure la categoria di appartenenza. Sono questi i campi dove sono stati riscontrati più errori, che hanno portato alla mancata liquidazione del bonus.

Bonus 600 euro Inps: chi non l’ha ancora ricevuto

Alcuni giorni fa l’Inps ha affermato di essere al lavoro per mettere a disposizione degli utenti questa procedura, ma al momento in cui scriviamo l’iter non è ancora attivo. Mentre si va verso un prolungamento automatico del bonus (chi ha già fatto richiesta dovrebbe fare un solo click per avere la nuova liquidità nei prossimi 2 mesi), ci sono molte partite Iva che non hanno ancora ottenuto il bonus. Come abbiamo scritto in questo articolo, la causa maggiore è da addursi alla mancanza di requisiti (soprattutto da parte dei lavoratori dello spettacolo) ma anche da possibili frodi.

Bonus 600 euro: dove valutare lo stato della richiesta

Chi ha fatto richiesta dell’indennità Covid-19, ma non ha ancora ricevuto l’accredito, può comunque recarsi sul portale Inps accedendo con le proprie credenziali e visualizzare lo stato della richiesta. Per farlo bisognerà selezionare l’opzione del bonus 600 euro che compare sulla home page veloce del sito Inps, quella che include tutte le misure messe a disposizione a causa del coronavirus.

Bonus 600 euro: Inps annuncia procedura di correzione domanda

Diversi utenti sono però in attesa della novità annunciata a metà aprile dall’Inps, che però deve essere ancora implementata, e che riguarda per l’appunto la procedura che consente di modificare dati eventualmente errati durante la compilazione della domanda, come il codice Iban o la categoria di appartenenza. L’Istituto ha informato che sarebbero circa 250 mila le domande di indennità Covid-19 che contengono errori, tra cui spiccano anche quelli relativi ai dati sensibili. L’Inps non ha tuttavia annunciato una data ufficiale in cui sarà rilasciata la procedura di correzione.

Indennità Covid-19: le categorie a cui è riservata

Visto che tra gli errori più comuni nella domanda del bonus 600 euro Inps si manifesta la categoria professionale errata, può essere utile un riepilogo di categorie alle quali è riservata l’indennità. Queste sono:

Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO;

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

Lavoratori del settore agricolo;

Lavoratori dello spettacolo.

