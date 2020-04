Condividi su

Cassa integrazione anticipata: come prendere i soldi in anticipo

Tempi troppo lunghi per l’erogazione della Cassa integrazione da parte dell’Inps, sicuramente incompatibili con il blocco imposto alle attività, cresce il malcontento tra i lavoratori dipendenti cui spetterebbe l’assegno previsto dal governo.

Cassa integrazione pagata in anticipo dalle banche?

Molti lavoratori ancora attendono la Cassa Integrazione prevista in seguito all’imposizione del lockdown. In teoria, grazie a una convenzione sottoscritta tra Abi, governo e sindacati, le banche possono anticiparla, così che i dipendenti non debbano aspettare i mesi (anche due o tre in alcuni casi) che potrebbero volerci per vedersi erogato l’assegno dall’Inps. Naturalmente, l’ente previdenziale provvederà in seguito a restituire la somma, senza l’applicazione di ulteriori oneri, all’istituto bancario. In questo rimpallo, però, potrebbe rimetterci il lavoratore.

Infatti, è quello che rilevano diversi esperti, l’Inps è tenuta a restituire la somma alla banca entro 7 mesi (punto 6 della suddetta convenzione). Trascorso tale periodo, all’istituto bancario è data la possibilità di rifarsi, per così dire, sul lavoratore che sostanzialmente dovrà restituire l’anticipo (anche attraverso trattenute sulla busta paga se la banca avrà richiesto la restituzione dell’anticipo al datore di lavoro). In sostanza, l’anticipo della cassa integrazione è un prestito a tutti gli effetti, per cui in caso di ulteriori ritardi dell’Inps – anche se non subirà maggiorazioni – dovrà essere restituito.

Come richiederlo? I moduli Abi

Certo, per molti lavoratori è comunque meglio vedersi erogare l’anticipo sperando che l’Inps, come sembra molto probabile, riesca a coordinarsi con le banche per la restituzione. Per fare richiesta in merito bisogna compilare la modulistica presente sul sito dell’Abi (clicca su questo link per scaricare i file pdf) e inviarla al proprio istituto di credito. Tra questi c’è anche Poste Italiane, per esempio, che consente di richiedere l’anticipo della Cassa integrazione ai suoi clienti titolari di un conto Banco Posta o di una Postepay Evoution su cui fanno accreditare lo stipendio.

