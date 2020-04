Condividi su

Quando riprendono Lotto, Superenalotto e Winforlife: il calendario dei giochi

Gli italiani – si sa – sono anche un popolo di giocatori: negli ultimi venticinque anni si sono moltiplicati concorsi come Superenalotto, lotto slot, gratta e vinci, giochi on line. Nell’ambito delle lotterie e dei giochi con estrazione circolano peraltro cifre altissime, milioni e milioni di euro che fanno gola a qualcosa come circa 17 milioni di italiani, ovvero il popolo degli scommettitori e giocatori più o meno incalliti. In uno scenario come questo, è chiaro che lo stop alle attività – anche i citati concorsi – dovuto all’epidemia Covid-19 è stato difficile da digerire per chi è abituato a partecipare alle estrazioni settimanali. Ma ora sono in arrivo attese novità: ecco infatti il calendario delle riaperture dei giochi in Italia.

Lotto, Superenalotto e altri concorsi: le date di riapertura

I concorsi muovono un giro di denaro non indifferente: ecco allora una valida ragione di riapertura per Lotto e SuperEnalotto, che di fatto escono dalla quarantena dal 4 maggio. Da quella data infatti il via libera al ritorno delle estrazioni dei numeri. Qualcosa di certamente atteso da parte dei 150.000 lavoratori del comparto, che desiderano fortemente la ripresa. Il riavvio al momento riguarda i tabaccai, tra i pochi esercizi tenuti aperti anche in fase 1.

La riapertura è prevista nel decreto del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, un provvedimento che ha finalità di ripristinare giochi e concorsi, ma nel rispetto delle ragioni di salute pubblica.

In particolare, la riapertura dei concorsi citati sarà suddivisa in tre lunedì:

dal giorno 27 aprile sarà possibile nuovamente giocare al Winforlife, Million Day e Vincicasa ;

sarà possibile nuovamente giocare al ; il giorno 4 maggio , ci sarà il via per Lotto, SuperEnalotto, EuroJackpot, SuperStar e SiVinceTutto ;

, ci sarà il via per ; dal giorno 11 maggio, l’ok per le scommesse (anche virtuali) o per le puntate alle slot-machine.

È interessante notare un dettaglio, che incuriosirà specialmente gli appassionati di giochi e lotterie: il Lotto è stato fermato anche nella modalità online, non solo in quella tradizionale. Neanche durante le due guerre mondiali del secolo scorso, ci fu mai uno stop totale alle estrazioni del Lotto. Nel 1943, in pieno conflitto, furono date istruzioni ad hoc su come effettuare le estrazioni e tutti gli altri adempimenti legati ai concorsi, anche nel bel mezzo di un allarme aereo.

Saranno le tabaccherie i punti di riferimento in cui i giocatori potranno nuovamente partecipare alle estrazioni, ovvero esercizi dove finora non è stato applicato alcun obbligo di chiusura. I gestori di tali attività dovranno però assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Concludendo, riaprire Lotto, Superenalotto e altri concorsi significa recuperare parte del denaro, che solitamente viene incassato con estrazioni e concorsi, da parte dello Stato. Secondo le stime degli esperti, infatti, all’Erario già manca un miliardo di euro, un buco dovuto al primo mese di chiusura di tutti i concorsi, e che dovrebbe raddoppiare entro i primi di maggio. Il settore del gioco pubblico con estrazioni e concorsi vale non meno di 10 miliardi di euro l’anno: insomma, ragioni sufficienti per incentivare una riapertura, seppur scaglionata.

