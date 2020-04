Coronavirus Marche, ultime notizie: contagi, morti e guariti 27 aprile

Condividi su

Coronavirus Marche, ultime notizie: contagi, morti e guariti del 27 aprile

Quest’oggi, come possiamo apprendere dai dati forniti dal capo della protezione civile Angelo Borrelli, continua il trend positivo degli ultimi giorni che ha visto una discesa della curva dei nuovi contagi.

Si registra un calo di nuovi soggetti positivi, sono 290 in meno rispetto al 26 aprile; il totale di attuali soggetti infetti ammonta a 105813, di cui 83504 si trovano in isolamento domiciliare, 20853 ricoverati con sintomi e 1956 in terapia intensiva. In leggero aumento i morti, che sono 333 , 73 in più di quelli confermati nella giornata di ieri. I guariti odierni sono 1696 (-112). In totale sono 26977 le vittime e 66624 i dimessi. Si attestano a quota 199.414 le persone che hanno contratto il virus da inizio epidemia, 1739 (crescita dello 0,9%) in aggiunta rispetto all’ultimo bollettino nazionale.

La situazione Coronavirus nella regione

In base ai dati pubblicati nell’aggiornamento quotidiano del Gores, il Gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza sanitaria, ecco il resoconto sull’emergenza covid-19 nelle Marche. Il numero totale dei contagi, su 52765 test eseguiti, è salito a 6127, 16 dei quali confermati oggi su 501 tamponi esaminati. Gli attuali soggetti positivi ammontano a 3310, 2 in più rispetto a ieri . Con i 25 guariti confermati ammontano a 1933 i soggetti che hanno debellato il virus; con i 5 defunti di oggi , invece, il numero delle morti in relazione all’emergenza covid 19 è salito a 884. Per quanto riguarda la situazione delle strutture sanitarie, si registrano attualmente 725 (-1) cittadini ospedalizzati, 667 sottoposti a ricovero ordinario e 58(invariato) a trattamenti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare poiché asintomatiche o lievemente sintomatiche sono 2585 .

Coronavirus Marche: i dati della protezione civile aggiornati alla serata del 27 aprile

Di seguito, riportiamo i dati del coronavirus nelle Marche diramati dalla Protezione Civile e aggiornati alla serata del 27 aprile. I casi sono così distribuiti a livello territoriale:

Provincia di Macerata: 999 casi

Provincia di Ancona: 1799 casi

Provincia di Fermo: 423 casi

Provincia di Ascoli Piceno: 279 casi

Provincia di Pesaro e Urbino: 2439 casi

