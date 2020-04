Condividi su

Coronavirus Molise, ultime notizie: morti, contagiati al 27 aprile

Ed ecco che, dopo il weekend, ci ritroviamo nuovamente con gli aggiornamenti sull’avanzamento del coronavirus in Italia. Prossimo ormai alla fase 2, vediamo come il Paese affronta questa nuova settimana. Come ogni lunedì e giovedì, oggi alle 18.00 si è tenuta la conferenza stampa della protezione civile, presieduta dal capo Borrelli, che ha informato gli italiani sullo stato di progressione del virus in Italia. Il totale degli italiani positivi al coronavirus è attualmente di 105.813; oggi abbiamo avuto una diminuzione di 290 unità. Oggi ci sono stati 1.696 guariti, che portano così complessivamente a 66.624, il numero di italiani che hanno superato la malattia. Purtroppo è da annotare anche il numero dei decessi che, pur essendo in calo, conta oggi 333 persone ( 26.977 da inizio epidemia). Da segnalare inoltre il costante calo dei ricoveri, sia dal lato terapia intensiva ( 1.956 in totale); sia per quanto riguarda quelli ordinari ( 20.353).

Intanto, il paese si prepara alla fase 2 dell’epidemia, che come sappiamo prenderà il via dal 4 maggio. Proprio ieri la conferenza stampa del premier Conte ha chiarito i principali punti di questa nuova fase, anche se ancora molti aspetti restano confusi e in attesa di ulteriori chiarimenti , come ad esempio il significato del termine “congiunti”.

Clicca qui per le ultime sull’epidemia da covid-19

La situazione coronavirus in Molise

Il Molise rimane una delle regioni meno colpite da questo virus, e anche oggi le notizie sembrano essere fortunatamente confortanti. Si contano, nella regione, attualmente 200 casi di positività. Ricordiamo che, dall’ inizio dell’ epidemia, sono stati 5482 i tamponi effettuati. Ma adesso andiamo ad esaminare tutti i dati della tabella ufficiale, rilasciata dalla protezione civile:

Ricoverati con sintomi 20

Terapia intensiva 1

Totale ospedalizzati 21

Isolamento domiciliare 179

Totale positivi 200

Deceduti 21

Le ultime dalle Province del Molise

Di seguito, riportiamo i dati ufficiali della tabella della protezione ufficiale, riguardo l’avanzamento dei contagi nelle province della regione Molise:

Isernia 55

Campobasso 223

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it