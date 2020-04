Coronavirus Europa: più di 3 milioni i casi di Covid diagnosticati in tutto il mondo. Come va la situazione nel Vecchio Continente?

Coronavirus Europa: contagi Germania e negli altri paesi del continente

Coronavirus Europa: secondo i dati raccolti dalla John Hopkins University, sono oramai più di 3 milioni i casi di Covid diagnosticati in tutto il mondo (il conteggio prende in considerazione 193 tra stati e territori) e oltre 210mila i decessi. Come va la situazione nel Vecchio Continente?

Coronavirus Europa: più colpiti restano gli Usa

“Siamo lontani dalla fine della pandemia” ha detto il direttore dell’Oms Tedros Ghebreyesus in queste ore: l’Organizzazione mondiale della Sanità mostra preoccupazione soprattutto per l’impennata di contagi registrata nel continente africano. Detto ciò, anche se è difficile valutare la situazione nei vari paesi del mondo visto che ognuno di essi conteggia casi e decessi secondo parametri diversi, il paese più colpito dal Covid sembrano decisamente gli Stati Uniti dove le infezioni confermate sfiorano ormai il milione.

Se negli Usa le morti legate al nuovo coronavirus si attestano intorno a quota 55 mila, però, in Europa si è arrivati addirittura a 125 mila decessi. Per valutare questi numeri si consideri che in Cina, al netto della possibilità di un forte arrotondamento per difetto effettuato dagli organi sanitari, si contano al momento poco meno di 83mila casi e 4.633 morti; anche la Russia di fatto ha superato il paese primo focolaio del Covid, con più di 87mila casi, stessa cosa l’Iran, già adesso oltre i 91mila casi.

Nel Vecchio Continente, l’Italia guida la triste classifica dei decessi con quasi 27mila pazienti che non ce l’hanno fatta, segue la Spagna poco sopra i 23.500 (il paese iberico è il secondo paese al mondo dopo gli Usa per numero di contagi, quasi 230mila). La Francia è vicina ai 23mila decessi, il Regno Unito ha ormai superato i 21mila (ma le autorità britanniche non includono gli anziani nelle case di riposo dove, ormai è noto, le morti “sospette” sono state migliaia negli ultimi tempi).

La situazione in Germania

In queste ore si discute molto della situazione in Germania che, dopo essere stata a un passo dall’uscita dal tunnel, almeno per quello che lasciavano intendere le autorità, è tornata a dover fare i conti con la gravità dell’epidemia. Infatti, forse per un’accelerazione imposta al ritmo delle riaperture, dovuta anche alle difficoltà di coordinamento tra i diversi Land della federazione, i tedeschi hanno visto l’indice di contagiosità R0 risalire intorno a 1, due settimane da era sceso fino a 0,7: insomma, si tratta di un dato preoccupante. Intanto l’istituto Robert Koch, il centro nazionale per le malattie infettive teutonico, nel suo ultimo rapporto alzava l’asticella dei contagiati a 160mila casi e quella dei decessi a 6mila.

