Pensioni ultime notizie: gli assegni delle pensioni non sono a rischio, dice Elsa Fornero, che al contempo spinge per la ripartenza.

Pensioni ultime notizie: assegni non a rischio, parla la Fornero

Pensioni ultime notizie: continua a serpeggiare il timore che che gli assegni pensionistici siano a rischio per la mancanza di risorse, ma di recente un’altra voce si è aggiunta al coro delle rassicurazioni. Quella dell’ex ministro del Lavoro e del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, che ha affermato come anche se cresce il debito dello Stato, le pensioni non sono a rischio. Per poi dichiarare anche che è necessario che la produttività riparta al fine di riportare liquidità.

Pensioni ultime notizie: Fornero, “Nessun rischio per le pensioni”

Presente a DiMartedì su La7, Elsa Fornero ha rassicurato i pensionati sul destino dei loro assegni. Alla domanda su quali potrebbero essere le conseguenze della pandemia sulla previdenza, la Fornero ha risposto: “Direi che non ci sono assolutamente rischi per le pensioni. Lo Stato in questo momento sta indebitandosi: l’Europa accetta questo debito, che ovviamente peserà, ma in futuro”. Per l’ex ministro è quindi “inimmaginabile che si possa dire che ci indebitiamo per sostenere i redditi che non ci sono collegati alla produzione, però al tempo stesso non paghiamo le pensioni”.

Pensioni ultime notizie: ci saranno tagli agli assegni?

Si prevede allora un taglio alle pensioni? La Fornero scuote la testa. “Se vogliamo proprio essere realistici possiamo pensare che le pensioni molto alte possano essere ritoccate da un nuovo contributo di solidarietà. Ma sono anni che queste pensioni subiscono dei tagli ed è difficile pensare che questo possa continuare indefinitamente”. Un discorso importante è quello della ripresa della produttività. “Anche per non drammatizzare la situazione, oltre al dramma che già esiste, la cosa importante è tornare a lavorare, tornare a produrre. Se abbiamo la ripresa, allora riusciamo a tenere l’occupazione, i redditi e quindi anche le pensioni”.

Nessun rischio per le pensioni, la sintesi della professoressa, ma bisogna tornare a essere produttive per tenere il sistema.

