Pensioni ultime notizie: anticipata di 7 anni, come fare ad averla

Pensioni ultime notizie: una soluzione per andare in pensione anticipata corrisponde al nome di isopensione e permette di accedere all’agognata pensione in anticipo di 7 anni. Questa formula è stata introdotta con la Legge Fornero e permette di accompagnare alla pensione i lavoratori con un anticipo di 7 anni (originariamente erano 4). A questo fine, però, è necessario un accordo tra azienda e lavoratore con un’organizzazione sindacale e l’ok finale dell’Inps. Questa soluzione è preferibile dai lavoratori più anziani e può essere applicata da quelle aziende che contano più di 15 lavoratori. Questo tipo di pensionamento anticipato è riservato ai lavoratori del settore privato.

Pensioni ultime notizie: isopensione, uno scivolo pensionistico anticipato di 7 anni (per il 2020)

Abbiamo visto che con l’introduzione della Fornero gli anni di accesso alla pensione anticipata erano 4. La Legge di Bilancio 2018 ha esteso la durata massima, portandola a 7 anni per il triennio 2018-2020, per poi tornare a massimo 4 anni nel 2021. In base all’accordo contratto l’azienda si occupa del versamento al lavoratore per il periodo di esodo della somma pari al trattamento pensionistico che è maturato in base alle regole attualmente vigenti, fatta esclusione per i contributi figurativi che andranno versati solo al momento del pensionamento effettivo. Il versamento da parte dell’azienda si conclude nel momento in cui si concludono le condizioni per il pensionamento.

A garanzia degli anni di incentivo, che per il 2020, lo ricordiamo, restano 7, l’azienza deve presentare una fideiussione bancaria presso l’Istituto di previdenza. L’azienda si fa interamente carico dell’aspetto finanziario, ma l’indennità sarà riconosciuta dall’Inps nel momento del prepensionamento.

