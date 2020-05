Condividi su

Coronavirus ultime notizie: la pandemia potrebbe finire entro il 2020. Lo studio

Coronavirus ultime notizie: uno dei dati incontrovertibili degli studi epidemiologici è che la diffusione di un agente patogeno non avviene mai del tutto a caso. Dunque, è possibile ipotizzare, sempre e solo sulla base di una solida metodologia, anche il termine della pandemia di Covid.

Coronavirus: fine della pandemia a dicembre 2020?

Secondo le proiezioni elaborate dai ricercatori dell’University of Technology and design di Singapore (SUTD) la pandemia di Covid 19 potrebbe terminare del tutto a dicembre 2020. Nel senso che prima della fine dell’anno i nuovi contagi da Sars Cov 2 potrebbero sostanzialmente azzerarsi. Almeno questo è ciò che indicano le loro proiezioni sul “ciclo vitale” dell’epidemia di nuovo coronavirus; certo, tali previsioni potrebbero ben presto dover essere modificate a seconda delle politiche di contenimento adottate dai vari governi, nonché dalle capacità di coordinamento tra questi ultimi, ci tengono a precisare.

Schema delle fasi di una pandemia elaborato dall’Oms

Una diligente applicazione delle norme di distanziamento sociale potrebbe velocizzare l’appiattimento della curva relativa ai nuovi malati, per esempio, così come un loro allentamento potrebbe riportarne il tragitto verso l’alto sulla scorta di quel movimento “a onde” di cui si sta parlando molto ultimamente. Tra l’altro, nonostante i grandi risultati che la statistica medica ha di certo fatto nel corso del tempo, non è possibile escludere del tutto che a un certo punto uno o più eventi casuali – il “caldo” distrugge il virus, tanto per dirne una, o il virus muta e diventa più “resistente”, per dirne un’altra – mandino a monte anni di calcoli ed elaborazione di relativi modelli matematici.

Coronavirus ultime notizie: quando terminerà potrebbe finire in Italia?

Posto questo, stando al modello elaborato dai ricercatori della SUTD che prende in considerazione i dati su contagi, decessi e guarigioni per come elaborati, in primis, dall’European Centre for Disease Prevention and Control e ipotizza per il Sars Cov 2 un indice di contagiosità R0 compreso tra 2 e 0,8, la pandemia di Covid potrebbe terminare del tutto a inizio dicembre anche se i nuovi casi, sempre a livello globale, potrebbero risultare diminuiti del 97% già a fine maggio.

Il termine della pandemia a livello mondiale

Per quanto riguarda l’Italia, invece, già tra maggio e giugno l’epidemia di Covid potrebbe essere decisamente sotto controllo. A quel punto si dovrebbe aspettare più o meno il 10 ottobre 2020 per vederne il termine. Sul sito dedicato dalla SUTD a questo studio si possono esaminare i grafici relativi anche a moltissimi altri paesi.

Il termine della pandemia in Italia

