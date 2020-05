Condividi su

Sam Lloyd, morto l’avvocato Ted Buckland di Scrubs. Biografia dell’attore

Si è spento la mattina del primo maggio 2020 Sam Lloyd, attore che ha raggiunto il cuore di numerosi fan del piccolo schermo grazie alla sua interpretazione di Ted Buckland, lo stravagante e lunatico avvocato di Scrubs. L’attore è deceduto a soli 56 anni a causa delle complicanze relative a un tumore al cervello diagnosticato l’anno prima; il cancro, dapprima polmonare, si era diffuso in altre aree del corpo, tra cui colonna vertebrale e cervello rendendo il tumore inoperabile. Alcuni membri della crew di Scrubs non hanno esitato a lasciare l’ultimo addio al collega, ricordandolo per la sua persona.

“Sto pensando molto a Sam Lloyd (Ted). Era davvero una persona gentile e dolce. Mancherà a tante persone“. Commenta Bill Lawrence, creatore della serie tv Scrubs, attraverso Twitter; anche Robert Maschio (“Il Todd”, medico chirurgo all’interno della serie) ha condiviso un ricordo con una foto insieme al collega e la didascalia che recita: “Erano tempi più semplici, giorni più felici, la persona più gentile che ho mai incontrato. Riposa in pace, Sam”.

Lo stesso Zach Braff (John Dorian nella comedy) non ha potuto fare a meno di ricordare l’amico e collega attraverso i social: “Riposa in pace a uno dei più divertenti attori con il quale io abbia mai avuto la gioia di lavorare. Sam Lloyd mi ha fatto sempre rompere e distruggere il personaggio ogni volta che avevamo una scena insieme. Non avrebbe potuto essere una persona migliore, custodirò per sempre il tempo speso con te, Sammy”

Sam Lloyd: biografia e carriera

Sam Lloyd nasce a Wenston il 12 novembre 1963. Dopo la laurea alla Syracuse University intraprende la carriera di attore comparendo in un numerose serie tv, tra cui Malcom in The Middle e Desperate Housewives; il successo arriva con la celebre sitcom Scrubs in cui interpreta Ted Buckland, l’avvocato dell’ospedale Sacro Cuore dal carattere fortemente insicuro e dalla scarsa autostima, spesso preso di mira dal primario Bob Kelso. Ted è una pietra miliare dello show, protagonista di sketch esilaranti insieme ad altri colleghi impiegati con cui forma i “The Blanks” (gruppo che nella vita reale produce due album), una band che si esibisce a cappella.

Sam è il nipote di Cristopher Lloyd (il celebre Doc. Emmet Brown nella saga di Ritorno al Futuro, nonché Fester Addams nei film de “La famiglia Addams). Si spegne la mattina del primo maggio 2020, lasciando la moglie Vanessa e il figlio.

