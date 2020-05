Si continuano a battere record anche in tempi di pandemia: l’impresa di Bjornsson che ha fatto il giro del mondo in poche ore.

Nonostante più di mezza popolazione sia in lockdown, limitata nei movimenti e nelle proprie libertà individuali, molte attività continuano il loro corso. Non solo attività legate alla produzione: anche alcuni sport non si sono mai fermati. Un esempio chiaro è quello degli scacchi, che sta vivendo un momento di rinnovata gloria grazie a una serie di eventi online organizzati da, e per i più grandi giocatori del mondo. C’è però dell’altro: nella giornata di ieri, uno degli uomini più forti del pianeta, l’islandese Hafthor Bjornsson (conosciuto al grande pubblico per aver interpretato la Montagna in Game of Thrones) ha battuto un nuovo record di sollevamento pesi: poco più di mezza tonnellata (501kg). Un’impresa storica che è stata portata a compimento in pieno lockdown. Il fortissimo atleta c’è riuscito al terzo tentativo e ha così stabilito un nuovo record del mondo.

Il palmares di Bjornsson parla chiaro

Che Bjornsson fosse un uomo di una potenza più unica che rara, risultava evidente dalla sua prova attoriale in Game of Thrones. Alto 2,06m per 210 kg, si è fregiato del titolo di uomo più forte del mondo nel 2017. Da ben cinque anni è considerato l’uomo più forte d’Europa. Bjornsson ha reso onore al suo palmarés e ha raggiunto un obiettivo assolutamente incredibile, nemmeno pensabile: sollevare 501kg in deadlift. Ci è riuscito al terzo tentativo, motivato dai suoi compagni di ventura.

A seguire, vi mostriamo il video ufficiale dell’impresa compiuta dall’islandese.