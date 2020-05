Condividi su

Curon: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Il colosso dello streaming Netflix ha deciso di puntare nuovamente sull’Italia accogliendo prossimamente una serie tv nel suo catalogo: stiamo parlando di Curon. Al momento non è possibile dare con precisione una data ufficiale dell’uscita dello show, giacché i tempi di produzione hanno subito un dilatamento a causa dell’emergenza coronavirus. Quello che è certo è che le riprese iniziarono a novembre 2019 e ci aspettiamo un debutto verso l’estate/autunno di quest’anno. Non appena ci saranno informazioni al riguardo, provvederemo ad aggiornarvi. Lo show appartiene al genere fantasy e prende il nome da un piccolo paese in provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige: Curon Venosta, noto per l’alone di mistero che avvolge il lago di Resia, in cui emerge il campanile di una chiesa completamente sommersa dalle acque; la leggenda narra che in Inverno sia ancora possibile sentire i rintocchi delle campane, nonostante queste siano state rimosse da oltre cinquant’anni.

Il titolo sarà disponibile su Netflix a data da destinarsi. Ricordiamo inoltre che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti nel catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast della serie tv.

Curon: la trama

Sono ancora molto poche le anticipazioni a proposito della trama dello show, ma qualcosa è trapelato durante il FeST – Il Festival delle Serie TV, evento che ha avuto luogo a Milano tra il 20 e il 22 settembre 2019. La storia seguirà le vicende di Anna, madre di due gemelli diciassettenni, che decide di tornare a Curon, suo paese d’origine. Alcuni giorni dopo il loro arrivo, tuttavia, la madre scompare in circostanze misteriose; i gemelli decideranno di intraprendere un viaggio per trovarla, trovandosi alle prese non solo con un percorso di crescite e maturazione, ma anche con quel soprannaturale che coinvolge il paesino.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Curon e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Valeria Bilello veste i panni di Anna; Federico Russo e Margherita Morchio rispettivamente nei ruoli dei gemelli Mauro e Daria; Luca Lionello interpreta Thomas; Anna Ferzetti è Klara; Alessandro Tedeschi veste i panni di Albert; Juju Di Domenico nel ruolo di Miki; Giulio Brizzi è Giulio; Max Malatesta interpreta Ober; Luca Castellano veste i panni di Lukas.

