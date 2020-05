Condividi su

You 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il colosso streaming Netflix ha dato il via alla produzione della terza stagione di una nota serie tv: stiamo parlando di You. Lo show appartiene al genere Thriller-psicologico e nasce da un’idea di Greg Berlanti e Sera Gamble che hanno lavorato insieme per adattare l’omonima saga di romanzi scritti dalla penna dell’autrice Caroline Kepnes. Il terzo capitolo si comporrà di un totale di 10 episodi, seguendo il format delle stagioni precedenti, dalla durata variabile tra i 40 e i 50 minuti ciascuno.

Sera Gamble ha lasciato una dichiarazione mostrando il suo entusiasmo per il nuovo ciclo della serie tv; ecco le sue parole ufficiali:

“Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.“

Per quanto riguarda la data di uscita dello show, al momento Netflix non si è espresso; ciò che sappiamo è che la produzione è partita a febbraio e, molto probabilmente, a causa dell’emergenza coronavirus avrà subito un rallentamento. Non appena ci saranno informazioni ufficiali al riguardo, provvederemo ad aggiornarvi.

Ricordiamo inoltre che a oggi il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi alla piattaforma tramite il mese di prova gratuita; per poter usufruire dei titoli presenti nel catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

In attesa di scoprire il futuro di You, proviamo a gettare luce su quella che può essere la possibile trama della terza stagione dello show.

You 3: la trama

Come è ben noto ai fan, le prime due stagioni dello show si sono ispirate ai due libri di Caroline Kepnes; ciò significa che il terzo capitolo di You potrebbe mettere in scena una trama totalmente originale, giacché la scrittrice ancora non ha pubblicato il nuovo romanzo. In ogni caso, possiamo solo gettare alcune ipotesi prendendo in considerazione quanto accaduto durante la seconda stagione: Love ha dimostrato di essere pericolosa almeno quanto Joe; di fatto ha eliminato sia Delilah che Candace. Dopo aver informato Joe della sua gravidanza, i due sembrano trovarsi alle porte di una nuova vita: come influenzerà la coppia l’essere genitori?

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di You 3 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Penn Badgley veste i panni del protagonista Joe Goldberg; mentre Victoria Pedretti si calerà nuovamente nel ruolo di Love Quinn. Ad accompagnarli nel cast: Jenna Ortega è Ellie; Adwin Brown interpreta Calvin; Robin Lord Taylor veste i panni di Will; Marielle Scott nel ruolo di Lucy; Melanie Field è Sunrise; Charlie Barnett interpreta Gabe; Danny Vasquez veste i panni Fincher

