Westworld 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 16 marzo è stato il giorno in cui ha debuttato su HBO la terza stagione di una delle serie tv più calde del momento: Westworld. Al momento il terzo capitolo dello show ha subito un rallentamento per quanto concerne la data di uscita in Italia: a causa dell’emergenza coronavirus, infatti, non è stato possibile lavorare al doppiaggio, onde per cui dovremmo attendere un po’ di tempo prima di vedere la serie tv in lingua nostrana. Obbiettivo di HBO rimane quindi quello di puntare su Westworld come show principale in grado di raggiungere i vertici di Game Of Thrones. Un progetto ambizioso in cui la serie sembra avere tutte le carte in regola per giocare e forse vincere la mano. La novità più interessante di questo nuovo ciclo di episodi riguarda sicuramente il cast: ci sarà una new entry che è già da tempo entrata nel cuore del pubblico, vale a dire Aaron Paul; la star di Breaking Bad vestirà i panni di Caleb, un personaggio che entrerà nella vita di Dolores.

In attesa di scoprire il futuro della serie tv, possiamo conoscere qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast della nuova stagione, ma prima abbiamo la possibilità di visionare il trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Westworld Season 3 Trailer | Rotten Tomatoes TV

Watch this video on YouTube

Westworld 3: la trama

Nel finale della stagione precedente abbiamo visto Dolores riuscire a fuggire dal parco dei Residenti assumendo le sembianze di Charlotte. Successivamente, arrivata alla casa di Ford, crea una copia di se stessa e di Bernard. Nel nuovo capitolo i Residenti raggiungeranno il mondo reale e sarà compito loro imparare a convivere con gli umani una volta ottenuto un grado di coscienza tale da acquisire il libero arbitrio. Resta invece attiva la lotta tra Dolores e Bernard, mentre dovremo scoprire quali saranno gli eventi che sanciranno la storia della nuova stagione. Un punto misterioso rimane il portale del Sublime che, da come possiamo intuire, si tratta di una sorta di ponte tra questo mondo e il paradiso digitale in cui ogni residente perde la propria individualità insieme alla componente emotiva.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Westworld 3 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Evan Rachel Wood è Dolores; Tessa Thompson è Charlotte Hale; Thandie Newton è Maeve Millay; Jeffrey Wright è Bernard; Luke Hemsworth è Stubbs; Ed Harris è l’Uomo in Nero;

Jimmi Simpson è William.

