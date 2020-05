Condividi su

Sondaggi elettorali SWG, in crescita Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia

Sembra il momento degli junior partner secondo i sondaggi elettorali di SWG per La7. Ovvero degli attuali alleati più piccoli dei partiti maggiori. Nel centrodestra di Fratelli d’Italia, che cresce in una settimana di ben l’1,1%, arrivando al 14,9%, e probabilmente beneficiando del calo ulteriore della Lega, che va dal 28,2% al 27,3%.

Nella maggioranza di governo è invece il caso del Movimento 5 Stelle, che aumenta del 0,8% portandosi al 16,2%, un record positivo rispetto ai livelli degli ultimi mesi, mentre il PD è sostanzialmente fermo, al 20,2%.

Questi trend sono il risultato di un appannamento dell’immagine di Salvini, cosa di cui Meloni si avvantaggia, e dell’aumento di popolarità di Conte, che evidentemente beneficia i 5 Stelle.

Tra gli altri partiti torna a scendere Forza Italia dopo l’aumento di settimana scorsa, e perde lo 0,8% andando al 5,3%.

Giù del 0,1% Sinistra/MdP al 3,3%, mentre Italia Viva scende di più, di quattro decimali, andando al 3%.

L’unico dei piccoli partiti in crescita è Azione, che guadagna lo 0,2% e va al 2,5%. +Europa e i Verdi invece arretrano rispettivamente di due e di un decimale, andando al 1,0% e 1,8%.

Fermo all’1% Cambiamo!, mentre avanzano le forze sotto l’1%, che passando dal 2,1% al 2,6%.

Fonte: SWG

È tempo di Fase 2, si ritorna ad alcune libertà di movimento e di incontro per gli italiani dopo il lockdown stretto. Gli italiani sono fiduciosi ma cauti. Per il 39% le misure varate sono adeguate, in particolare sono di questa opinione gli elettori di PD e 5 Stelle, mentre coloro che pensano che siano troppo restrittive o troppo avventate si equivalgono, al 26%

Fonte: SWG

Sondaggi elettorali SWG, gli italiani vogliono la web tax per fare gettito

Andando più nel dettaglio ci sono alcune misure che vedono gli italiani concordi e altre che invece sollevano più di una perplessità secondo i sondaggi elettorali di Swg.

Tra le prime la possibilità di prendere cibo da asporto, la riapertura delle imprese, la possibilità di incontrare i parenti. In questo caso l’approvazione supera il 70%.

Sopra il 60% vi è l’attività sportiva, la riapertura dei parchi, ma anche il divieto di spostarsi fuori regione.

Fonte: SWG

Invece c’è meno consenso, pur se la condivisione rimane oltre il 50%, al 57%, sul divieto di celebrare le Messe.

Per quanto riguarda le scadenze future il 50% è d’accordo sulla riapertura dei negozi e dei musei dal 18 maggio, anche se per il 33% è troppo presto.

Sulla ripartenza di bar e ristoranti il 1 giugno solo il 36% pensa che sia troppo restrittivo aspettare fino a quel momento, per il 42% è giusto, e per il 22% ancora troppo avventato. Solo sulla riapertura dei parrucchieri a giugno c’è una maggioranza relativa di quanti pensano sia un provvedimento troppo restrittivo.

Fonte: SWG

In generale gli italiani sono soddisfatti di come l’Italia ha gestito l’emergenza sanitaria. Da 1 a 10 danno 6,6 al nostro Paese, che si piazza secondo dopo la Corea del Sud, a 7,1. Dopo di noi la Cina, con 6,5, e la Germania, con 6,3. Insufficienti Francia, Svezia, Spagna, molto insufficienti Regno Unito e Stati Uniti.

Fonte: SWG

Ogni giorno che passa però il maggior problema diventa quello economico. Secondo il governo il PIL cadrà dell’8% nel 2020.

Tra i vari modi per incrementare il gettito e aiutare chi più soffrirà per la recessione gli italiani preferiscono una web tax per le società che operano su internet. È del resto una tassa che non colpirebbe direttamente i privati cittadini, anche se ci sono interrogativi su quanto gettito potrebbe produrre e se sia fattibile.

Il 44% sarebbe per una tassa patrimoniale, mentre solo il 29% per una crescita generale delle tasse per tutti.

Il 23% sarebbe per un aumento delle imposte solo per le imprese o per un prestito forzoso, ovvero costringere gli italiani a comprare Btp. La cosa più impopolare sarebbe un prelievo forzoso dai conti in banca.

Fonte: SWG

Questi sondaggi elettorali sono stati svolti su 800 e 1200 soggetti (nel caso delle intenzioni di voto) tra il 29 aprile e il 4 maggio con metodo CATI-CAWI-CAMI