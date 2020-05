Condividi su

The Boys 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Amazon ha dato il via alla produzione della seconda stagione di una serie tv appartenente al genere supereroistico: stiamo parlando di The Boys. Lo show si basa sull’omonimo fumetto nato dalla mente di Garth Ennis e Darick Robertson i quali riescono a dare al mondo dei supereroi un tocco personalissimo e allo stesso tempo originale: gli eroi, infatti, non sono, in quest’ambientazione, dei paladini della giustizia, ma agiscono per interessi personali. Al momento non è possibile dire con certezza quando la seconda stagione della serie tv vedrà la luce; presumibilmente, considerando quanto accaduto per il capitolo precedente, la messa in onda su Amazon Prime Video dovrebbe arrivare durante l’estate 2020, salvo che l’emergenza coronavirus non abbia dilatato ulteriormente i tempi d’attesa.

Prima di passare ai dettagli relativi alla trama e al cast dello show, abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer della seconda stagione di The Boys; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

THE BOYS Season 2 Official Teaser Trailer (2020) Super heroes Series

The Boys 2: la trama

Da come abbiamo potuto notare nella prima stagione dello show, la trama ruota intorno un gruppo di supereroi conosciuti come “I Sette“. Questa banda agisce, come su scritto, non come paladini della giustizia, bensì per interesse personale e, oltretutto, una misteriosa compagnia si occupa di insabbiare ogni loro malefatta. Il finale di stagione ci ha lasciato con una sorta di cliffhanger: vediamo il Super e Butcher all’interno di un cortile di una casa; dopo pochi istanti, dalla porta di entrata esce un ragazzino biondo che si scopre essere il figlio di Patriota, seguito da Becca. La seconda stagione ripartirà con ogni probabilità da questo punto e, inoltre, scopriremo se l’obbiettivo della Vaught di creare nuovi Super attraverso il composto V avrà successo.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Boys 2 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Karl Urban veste i panni di Billy Butcher; Erin Moriarty nel ruolo di Annie January/Starlight; Antony Starr è Patriota; Dominique McElligott interpreta Queen Maeve; Jessie Usher veste i panni di A-Train; Chace Crawford nel ruolo di Abisso; Nathan Mitchell è Black Noir; Laz Alonso interpreta Latte Materno; Jack Quaid veste i panni di Hughie Campbell; Karen Fukuhara nel ruolo di Kimiko; Tomer Kapon è Frenchie.

