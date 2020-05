Anche gli ultimi sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita realizzati il 29 aprile, vedono una Lega in continuo affanno

Sondaggi elettorali Index: Lega in sofferenza, M5S su

Anche gli ultimi sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita realizzati il 29 aprile, vedono una Lega in continuo affanno. Rispetto alla precedente rilevazione, il Carroccio perde lo 0,3% e si attesta al 26,6%. Un punto sotto la media sondaggi nazionale. Come già rilevato da altri istituti demoscopici, i voti persi dalla Lega vengono recuperati da Fratelli d’Italia ma anche da Forza Italia. I primi crescono dello 0,2% al 13,2% mentre i secondi passano dal 6,6% al 6,8%. In questo caso, i valori delle due forze di centrodestra rispecchiano la media sondaggi nazionale.

Sondaggi elettorali Index: stop Pd, cresce il M5S

Tra i partiti che sostengono il governo Conte ci sono poche novità. Il Partito Democratico dopo la crescita dell’ultimo periodo, rimane stabile al 21,6% e ancora sotto di un punto rispetto al consenso ottenuto alle Europee di un anno fa. Il Movimento 5 Stelle avanza a passo lento: i pentastellati si trovano ora al 14,7% e confermano la terza posizione. La crescita dei Cinque Stelle viene confermata da quasi tutti gli istituti demoscopici. Chi non se la passa bene tra le forze giallo rosse, è Italia Viva. Il partito renziano perde lo 0,2% e scivola al 3,8%. Sembra, quindi, non pagare la scelta dell’ex premier Renzi di attaccare frontalmente l’attuale presidente del Consiglio per come sta gestendo la fase 2. Rimanendo in area governativa, LeU flette dello 0,1% al 3,8%.

Poco movimento tra gli altri partiti. Azione e Verdi rimangono stabili rispettivamente al 2,4% e all’1,9%. +Europa e Cambiamo crescono entrambe dello 0,1%: i primi al 2% e i secondi all’1%. Gli altri partiti vengono dati intorno al 2,2%. Secondo i sondaggi elettorali Index, la quota di indecisi e non voto è stimata intorno al 42,9%.

Fonte: Index

Sondaggi elettorali Index: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 29 aprile. Campione casuale nazionale di tipo probabilistico stratificato per sesso, classi di età, aree geografiche. 800 interviste complete 3.002 non rispondenti. Popolazione maggiorenne residente in Italia. Margine di errore 3,5%. Interviste con metodologia CATI-CAMI-CAWI.

