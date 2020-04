Condividi su

Sondaggi elettorali Index: Lega arresta la caduta, giù il Pd, su il M5S

Il coronavirus non è ancora stato debellato ma il 52,8% degli italiani è pronto a correre il rischio di contrarre il virus pur di tornare a condurre una vita normale. È quanto si evince dai sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita, andati in onda il 16 aprile. Il 35,6% degli intervistati si mostra più prudente e preferisce seguire il consiglio degli esperti secondo i quali la fase 1 non è ancora finita.

Sondaggi elettorali Index: 56,8% pronto a rinunciare alla privacy

Intanto, il governo sta preparando il piano per la fase 2 che prevede la riapertura parziale delle attività produttive del Paese. Il primo passo in questa direzione è stato compiuto ieri quando è stata annunciata l’app di contact tracing che servirà a tenere sotto controllo la diffusione del virus. Si chiamerà Immuni ed è stata sviluppata dalla società Bending Spoons. Rischi per la privacy non ci dovrebbero essere ma anche se ci fossero il 56,8% dei cittadini è pronto a rinunciarvi pur di permettere una mappatura dei contagi (contrario il 32,8% mentre il 10,4% non si esprime).

Fonte: Index Research

Fonte: Index Research

Sondaggi elettorali Index: crescita Lega, stop Pd

I sondaggi elettorali Index hanno rilevato sia l’indice di fiducia del governo che le intenzioni di voto nazionali. Il gradimento dell’esecutivo registra un lieve incremento rispetto alla settimana precedente (+1 al 43%). Per quanto riguarda i partiti, la Lega arresta la sua caduta e torna a crescere (+0,1% al 27%). Segno negativo per il Partito Democratico che passa dal 22,1% della rilevazione precedente al 21,8% odierno. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,1% e si attesta al 14,7%. Fratelli d’Italia e Italia Viva rimangono stabili rispettivamente al 12,9% e al 4,5% mentre Forza Italia sale dello 0,1% al 6,3%. I partiti di sinistra tutti insieme sfiorano il 4%. Bene Azione che cresce al 2,2%. Nessun movimento dalle parti dei Verdi (1,8%) mentre +Europa fa un passo indietro al 2%. Cambiamo di Toti è sondato allo 0,7%. Tutti gli altri partiti sono dati al 2,1%. La quota di indecisi e non voto è ancora molto alta (42,3%).

Fonte: Index Research

Fonte: Index Research

Fonte: Index Research

Fonte: Index Research

Sondaggi elettorali Index: nota metodologica

In attesa di diffusione.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it