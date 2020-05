Condividi su

Bonus vacanze 2020: importo, a chi spetta e requisiti. Cosa si sa

Bonus vacanze 2020: l’iniziativa è del ministro della Cultura e del Turismo Franceschini e nella sua ultima conferenza stampa vi ha accennato anche il Presidente del Consiglio Conte. Aiuterebbe a rilanciare il settore secondo i promotori ma gli imprenditori sono divisi.

Bonus vacanze 2020: in cosa potrebbe consistere?

Il Bonus vacanze 2020 dovrebbe consistere sostanzialmente in un voucher che le famiglie potrebbero utilizzare nelle strutture turistiche italiane nel corso di quest’anno, andamento dei contagi permettendo. Il suo importo deve essere ancora comunicato ufficialmente, d’altra parte, la cifra che circola negli ultimi tempi è quella di 500 euro. Il Bonus, che potrebbe essere contenuto nel Decreto maggio, dovrebbe essere erogato a quei lavoratori che hanno un reddito compreso tra i 7.500 e i 26mila euro all’anno.

In alternativa, si valuta la possibilità di modularlo a seconda della composizione del nucleo che lo richiede, quindi, sarebbe di 100 euro se quest’ultimo fosse composto da un singolo componente senza figli a carico, per poi essere incrementato di altri 100 euro in presenza di un secondo componente, di ulteriori 50 per il terzo, 25 per il secondo e così via fino a raggiungere un massimo di 500 euro. Precisando che anche qui si è al livello delle ipotesi, il voucher dovrebbe essere percepito sotto forma di credito fiscale, con la possibilità di chiedere al sostituto d’imposta che la detrazione venga applicata nel mese successivo a quello in cui si è richiesto.

Le opinioni degli imprenditori del settore

Il settore turistico – che rappresenta circa i 13% del Pil nazionale – dovrebbe essere tra i più colpiti dall’epidemia di Covid, per via delle limitazioni agli spostamenti che più o meno tutti i paesi del mondo stanno imponendo per contenere la diffusione del contagio. Secondo le associazioni di categoria, tra marzo e maggio, il turismo italiano ha perso oltre 30 milioni di potenziali clienti per mancati introiti pari a 7,5 miliardi. Numeri che fanno tremare le gambe, considerando anche che non sono destinati a migliorare nel breve termine: 70mila lavoratori rischiano il posto.

Posto questo, il Bonus vacanze 2020 così come pensato non basterà a salvare molte aziende del comparto; per esempio, è una posizione che è stata espressa sia da esponenti di maggioranza che di opposizione al governo, si dovrebbe valutare la possibilità di versare il voucher alle agenzie di viaggio, che a loro volta irrorerebbero le strutture ricettive, questa è una delle maggiori critiche rivolte al provvedimento annunciato. Tuttavia, buona parte del mondo imprenditoriale approva l’idea dell’esecutivo ma di certo dovrebbe essere ampliata: una delle proposte consiste nella possibilità, per chi ha un reddito inferiore ai 35mila euro, di portare in detrazione fino al 50% delle spese sostenute per andare in vacanza in Italia nel 2020 fino a un rimborso massimo di 2.500 euro.

