Sondaggi elettorali Noto: bene Forza Italia, fermi Pd e M5S

La linea della responsabilità nei confronti del governo adottata da Forza Italia in questa fase emergenziale sembra pagare in termini di consenso. Secondo i sondaggi elettorali Noto per Porta a Porta realizzati il 30 aprile, il partito di Berlusconi avrebbe guadagnato nell’ultima settimana l’1,5% portandosi al 7%. Male invece la Lega che perde l’1,5% e scende al 27,5%. Qui vale il ragionamento contrario fatto per Forza Italia: la scelta della Lega di andare al muro contro muro con il premier Conte si è rilevata un boomerang. L’ultimo scontro tra le parti risale ad una settimana fa, quando i parlamentari della Lega hanno occupato le aule di Camera e Senato in segno di protesta per i provvedimenti della fase 2, giudicati troppo poco coraggiosi. Rimanendo nel campo del centrodestra, l’istituto Noto rileva un calo per Cambiamo, il partito di Toti, che scende all’1,5% mentre Fratelli d’Italia rimane stabile al 14%. In totale l’area che fa riferimento a Salvini, Meloni e Berlusconi raccoglie il 50% dei voti.

Sondaggi elettorali Noto: Pd, M5S e Iv, tutti fermi

Per quanto riguarda il campo delle forze politiche che sostengono il governo giallo rosso, la novità è che non ci sono novità. Sia Pd che Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Leu raccolgono gli stessi consensi della settimana precedente. I dem vengono sondati al 21,5%, i pentastellati al 15%, i renziani al 4% e LeU all’1,5%. In totale l’area giallo rossa ottiene il 42% dei voti.

I sondaggi elettorali Noto non registrano alcun movimento neanche tra i piccoli partiti. E così Azione rimane inchiodata al 3%, i Verdi all’1,5% e +Europa all’1%. Gli altri partiti minori, tutti insieme, ottengono il 2,5%.

Fonte: Noto

Sondaggi elettorali Noto: nota metodologica

Data realizzazione sondaggio: 30 aprile. Altri dati in attesa di diffusione.

