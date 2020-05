Condividi su

Il Caso Collini: trama, cast e anticipazioni stasera 7 maggio 2020

Siete in cerca di un thriller drammatico? Allora non lasciatevi sfuggire Il Caso Collini! La pellicola del 2019, in onda stasera 7 maggio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata diretta da Marco Kreuzpainter, regista tedesco noto al grande pubblico per aver firmato opere come Ganz und gar, Summer Storm, Trade, Krabat and the Legend of the Satanic Mill, Your Children e Beat.

Il lungometraggio dal ritmo serrato, distribuito da Constantin Film e sceneggiato da Christian Zubert, Robert Gold, Jens-Frederik Otto, ha potuto contare sulle musiche di Ben Lukas Boysen, la fotografia di Jakub Bejnarowicz mentre il montaggio è stato affidato a Johannes Hubrich. Ma qual è la sinossi de Il Caso Collini?

Il Caso Collini: trama e anticipazioni stasera 7 maggio 2020

Il Caso Collini è ambientato nel 2001 in Germania e ruota attorno all’omicidio di Hans Meyer, anziano e ricchissimo industriale freddato da tre colpi di pistola. Rispettato e stimato da colleghi e dipendenti, sembra che l’uomo sia stato ucciso senza un movente e la polizia ha grandi difficoltà a portare avanti le indagini.

Iniziate le investigazioni, le forze dell’ordine sospettano che a compiere il crimine sia stato Fabrizio Collini, operaio neo pensionato. La difesa dell’imputato viene affidata a Caspar Leinen, avvocato che molti anni prima ha avuto una storia d’amore con la nipote della vittima. Quello che il giovane legale non sa è che ben presto si troverà al centro di una cospirazione dai torbidi contorni.

Il cast del film

In Il Caso Collini Elyas M’Barek interpreta Caspar Leinen mentre Alexandra Maria Lara è Johanna Meyer. Heiner Lauterbach veste i panni del professore Richard Mattinger, Mandred Zapatka quelli di Hans Meyer e Jannis Niewöhner è Hans Meyer da giovane. Rainer Bock recita la parte del dottor Reimers, Catrin Striebeck quella del giudice e Pia Stutzenstein è Nina.

Hanno partecipato al film anche Peter Prager nel ruolo del padre di Leinen, Franco Nero in quello di Fabrizio Collini e Hannes Wegener è Aicke. Falk Rockstroh indossa le vesti del giudice, Alexander Tschernek interpreta Seller, Sandro Di Stefano è Claudio Lucchesi e Stefano Cassetti ricopre il ruolo di Nicola Collini.

