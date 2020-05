Condividi su

Serie tv Netflix maggio 2020: titoli, trame e quando escono

Nel catalogo delle serie tv Netflix di maggio 2020 spunta un gradito ritorno (e non una nuova stagione): quello di Boris, serie tv italiana all’insegna della risata intelligente che smaschera i vezzi delle produzioni tv nostrane. Ovviamente non è il solo prodotto da citare. Andiamo a vedere quali sono le altre serie tv da non perdere questo mese su Netflix.

Serie tv Netflix maggio 2020: i titoli e le date di uscita

Una delle serie più interessanti attualmente disponibili su Netflix di genere sportivo-biografico è The Last Dance. Si tratta di una mini-serie di 6 episodi di taglio documentaristico che racconta gli anni d’oro dei Chicago Bulls e del suo giocatore più rappresentativo, Michael Jordan, non mascherando anche gli aspetti più oscuri.

Jazz e criminalità sullo sfondo di Parigi. Questo è il core di The Eddy, miniserie che sarà disponibile su Netflix a partire dall’8 maggio.

Sempre l’8 maggio è la volta di Valeria, una nuova serie tv originale Netflix incentrata sulle vicende di una donna scrittrice in crisi professionale e personale (matrimonio in crisi) che trova nelle sue amiche una salvifica via di fuga.

Nello stesso giorno usciranno anche le seconde stagioni del mistery animato The Hollow e di Rust Bros, incentrato sulle “resurrezioni” di vecchie automobili d’epoca. Sarà inoltre anche il turno della seconda stagione di Dead to Me, che racconta la parabola discendente di una donna in lutto per la morte del marito.

Il 15 maggio sarà la volta di un nuovo prodotto originale Netflix: White Lines è una crime story infarcita di quei classici ingredienti che arricchiscono il genere: sesso e droga.

Altro prodotto da seguire con interesse: Lavoro a mano armata, con Eric Cantona, che interpreta un 57enne convinto di aver trovato il lavoro ideale, anche se poi scoprirà di essere solo una pedina in un gioco di potere.

I Ciarlatani, in uscita sempre il 15 maggio, racconta la storia di un mago che riesce nel colpo della vita: far sparire un boss durante un’irruzione della polizia. Solo che il lato difficile del prestigio diventa farlo ricomparire.

Il 19 maggio toccherà a Il colore delle magnolie, che racconta la storia di Maddie Townsend, madre di tre figli, sposa di un marito infedele, corteggiata da un improbabile spasimante.

