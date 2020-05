Condividi su

Iliad, Ho e Tre: offerte mobile internet e minuti ad maggio 2020

I piani tariffari di Iliad, Ho e Tre attivi a maggio 2020. Ancora una volta gli operatori mobile si sfidano a colpi di offerte per accaparrarsi nuove fette di clientela. Ecco una panoramica.

Iliad, Ho e Tre: le migliori offerte

Squadra che vince non si cambia, recita un vecchio adagio che sembra valere anche per la scelta di Iliad di continuare a proporre il suo piano tariffario evergreen Giga 50: al costo di 7,99 euro al mese l’operatore francese offre minuti ed sms illimitati e, appunto, 50 Gb di traffico dati in 4G (si pagano 9,99 euro per l’attivazione). Continua a mettere in discussione la convenienza dell’offerta, però, la proposta di Ho per i clienti che passano proprio da Iliad: 5,99 euro al mese per minuti ed sms illimitati più 70 giga di traffico dati (è prevista una spesa di 99 cent per l’attivazione e un primo rinnovo di 6 euro). Difficile competere con queste offerte per gli operatori “tradizionali”, d’altra parte, una menzione particolare a maggio 2020 lo merita l’offerta Medium con Easy Pay di Wind Tre che mette a disposizione minuti illimitati, 200 sms e 20 Giga di traffico dati al costo di 12,99 euro (costo della nuova sim di 10 euro a cui bisogna sommare 6,99 euro di attivazione).

Gli outsider battono un colpo

Riepilogate le offerte dei “big”, a maggio 2020, battono un colpo con interessanti offerte anche operatori decisamente più piccoli. Da segnalare a questo proposito l’offerta di Very che per 4,99 euro al mese e 5 euro tra attivazione e nuova Sim consegna minuti ed sms illimitati più 30 Giga di traffico dati. Il piano tariffario tra l’altro è riservato proprio a chi proviene dai ben più noti operatori virtuali Iliad e Ho. Infine, non si può non elencare l’offerta Flash di Kena che sempre per chi arriva dagli operatori virtuali propone minuti ed sms illimitati più 70 Giga per naviga su internet al costo di 5,99 euro al mese (non sono previsti costi di attivazione o contributi per l’acquisto della nuova sim).

