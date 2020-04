Condividi su

Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile internet e minuti ad aprile 2020

Anche ad aprile 2020, Tim, Vodafone e Wind offrono dei piani tariffari molto convenienti. Ecco un elenco delle offerte più interessanti tra quelle proposte dai maggiori operatori telefonici italiani.

Tim: le migliori offerte di aprile 2020

Per quanto riguarda le migliori offerte di Tim di questo mese, bisogna segnalare innanzitutto il nuovo piano tariffario Titanium 50 Gb. L’offerta, che è possibile attivare sia online che in negozio, è accessibile esclusivamente a chi passa da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali (a eccezioni dei clienti Ho e Kena): prevede minuti ed sms senza limiti e 50 Gb di traffico internet. Il costo è di 9,99 euro al mese più di 25 euro per l’acquisto della nuova Sim (attivando tramite il portale Tim si ottiene un mese gratis). Invece, l’offerta Supreme New 50Gb, dedicata a chi passa da operatore virtuale (tranne Kena), prevede minuti ed sms illimitati, 50 Gb di navigazione al costo di 5,99 euro al mese (più 12 euro per l’attivazione e 10 euro per la nuova sim). Aggiungendo due euro in più, quindi pagando 7,99 euro al mese, si possono ottenere 20 Gb in più.

Wind: fino a 200 Gb di traffico dati

Fino al 19 aprile 2020 i clienti Wind ma anche quelli che scelgono di passare da altro operatore possono attivare l’offerta Unlimited 200 special edition. Questo piano tariffario prevede minuti illimitati, 200 sms e ben 200 Giga di traffico dati. Il costo dell’offerta è di 29,99 euro al mese, per l’attivazione i già clienti spendono 19,99 euro i nuovi 9,99 euro. Per chi non sceglie l’addebito su credito residuo ma la domiciliazione bancaria o il pagamento con carta di credito, il cosiddetto metodo Easy Pay, sempre fino al 19 aprile, è disponibile l’offerta Unlimited: prevede minuti, sms e Giga illimitati al costo di 29,99 euro al mese.

Vodafone: prosegue l’attacco a Iliad

Come Tim e Wind, anche il maggiore obiettivo di Vodafone al momento è quello di recuperare terreno rispetto agli operatori virtuali e, in particolare, ad Iliad. Tuttavia, una delle offerte più interessanti di Vodafone al momento vede esclusi i clienti dell’operatore francese, insieme a quelli di Ho, Kena, CoopVoce e Tiscali. Si tratta del piano Special Minuti 30 Gb che prevede minuti illimitati e 30 Gb di navigazione al costo di 6 euro al mese (costo di attivazione 12 euro). Detto ciò, anche ad aprile 2020 è disponibile l’offerta Vodafone special minuti 50 Gb che prevede minuti illimitati e 50 Gb di navigazione con un costo diverse a seconda dell’operatore di provenienza (7,99 euro al mese per chi proviene da Iliad).

