Assunzioni Poste Italiane maggio 2020: posizioni aperte con diploma

Anche nel mese di maggio 2020 Poste Italiane assume nuove figure, in determinate Province e su tutto il territorio nazionale. Dalle figure di front end ai consulenti finanziari e commerciali passando per i portalettere e giovani laureati da mettere in stage. Ecco le nuove assunzioni previste per questo mese dal Gruppo.

Poste Italiane cerca figure di front end: ecco dove

La prima ricerca di Poste Italiane riguarda le figure di front end da assumere con contratto a tempo determinato in Trentino Alto Adige, e più precisamente nella provincia di Bolzano (tra l’altro Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato, Oltradige Bassa Atesina). In futuro c’è anche la possibilità di conversione del contratto a tempo indeterminato.

I candidati che saranno assunti dovranno occuparsi di attività di promozione e vendita di prodotti e servizi di competenza, garantendo l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative all’insegna degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni ai clienti nell’ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Per candidarsi occorre essere in possesso di un diploma di scuola superiore e di un patentino di bilinguismo e allegare alla domanda la copia del patentino e quella dell’attestato di appartenenza linguistica.

Assunzioni Poste Italiane: consulenti finanziari e commerciali cercasi

Poste Italiane cerca giovani laureati in discipline economiche per attività di consulenza su prodotti finanziari e assicurativi di Poste Italiane all’interno della rete di uffici postali su tutto il territorio nazionale. Il candidato che sarà assunto con contratto di apprendistato della durata massima di tre anni (comprensiva di specifica formazione) si occuperà di garantire le attività di promozione per l’ufficio postale, la vendita diretta dei servizi e lo sviluppo del bacino di clientela.

Come requisito è richiesto il possesso di una laurea magistrale in discipline economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie e Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) con voto finale conseguito non inferiore a 102/110.

Come conoscenze professionali è richiesta la capacità di pianificazione e organizzazione della propria attività in funzione degli obiettivi commerciali, nonché la capacità di relazione con diverse tipologie di interlocutori e capacità di negoziazione e una ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.

Poste Italiane assume portalettere in tutta Italia

Si rinnova ancora una volta la ricerca di portalettere su tutto il territorio nazionale. Per candidarsi bisognerà aver conseguito il diploma di scuola media superiore con voto minimo 70/100 o diploma di laurea (anche triennale) con voto minimo 102/110. Inoltre bisognerà essere muniti di patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale, mentre per la sola provincia di Bolzano sarà necessario avere il patentino di bilinguismo. Infine è richiesta idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato da USL/ASL di appartenente o dal proprio medico curante.

Il contratto proposto sarà a tempo determinato e partirà dal mese di maggio 2020 relativamente alle esigenze aziendali.

Giovani laureati per stage

Poste cerca giovani laureati magistrali in discipline economiche e STEM con voto finale conseguito di almeno 102/110. Il profilo ideale risponde a un candidato curioso, con voglia di mettersi alla prova, propenso al cambiamento, all’innovazione e al digitale. La sede di lavoro per questo tipo di stage è Roma.

