Valeria: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

L’8 maggio 2020 il catalogo di Netflix si è arricchito con una nuova serie tv dramedy di produzione spagnola: stiamo parlando di Valeria. Lo show ha per protagonista Daniela Gomez, nota attrice direttamente da La Casa de Papel. La prima stagione dello show conta 8 episodi dalla durata di 40 minuti ciascuno; per un primo periodo, con ogni probabilità a causa dell’emergenza coronavirus, mancherà il doppiaggio in Italiano, ma sarà comunque possibile accedere al titolo e apprezzarlo grazie ai sottotitoli. Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita; per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti resi disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Valeria, abbiamo la possibilità di prendere visione del trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Valeria | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Valeria: la trama

Lo show si basa sulla serie di romanzi nati dalla penna di Elísabet Benavent. La storia ruota intorno una giovane ragazza di 28 anni, appunto Valeria, la quale coltiva la passione per la scrittura, di cui è riuscita a farne un lavoro, e cerca di destreggiare il tempo libero tra il marito e le sue migliori amiche. La ragazza entra in crisi nel momento in cui un uomo di nome Victor si presenta alla sua vita mettendo a dura prova il rapporto col marito. Di seguito, la sinossi ufficiale rilassata da Netflix:

“Tra i romanzi e il marito, Valeria è una scrittrice in crisi. Per fortuna, mentre affronta le sue vicissitudini, trova il sostegno delle grandi amiche Carmen, Lola e Nerea, le quali a loro volta vivono ognuna le proprie avventure. Valeria e le amiche sono al centro di un vortice di emozioni tra amori, amicizie, gelosie, infedeltà, dubbi, dolori, segreti, lavoro, preoccupazioni, gioie e sogni per il futuro. “

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Valeria e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Diana Gomez veste i panni della protagonista; Ibrahim Al Shami J nel ruolo di Adrian; Silma López è Lola; Paula Malia interpreta Carmen; Teresa Riott veste i panni di Nerea; Maxi Iglesias nel ruolo di Víctor.

