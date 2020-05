Darren Star, conosciuto per il suo lavoro in Sex and The City, è all’opera per la produzione di una nuova serie tv: stiamo parlando di Emily in Paris

Condividi su

Emily in Paris: trama, cast, anticipazioni della serie tv

Darren Star, conosciuto per il suo lavoro in Sex and The City, è all’opera per la produzione di una nuova serie tv: stiamo parlando di Emily in Paris. Inizialmente lo show avrebbe dovuto debuttare su Paramount Network, ma pare che anche Netflix sia interessato al prodotto e ci sono buone possibilità che il colosso streaming decida di avanzare un’offerta per inserirla nel suo catalogo. In ogni caso, le riprese sono iniziate l’estate scorsa e il titolo è pronto per essere distribuito; non appena ci saranno notizie su chi sarà ad accaparrarsi il titolo annunciando una data ufficiale di debutto provvederemo ad aggiornarvi. La prima stagione conterà 10 episodi dalla durata circa di 30 minuti ciascuno. Darren Star, inoltre, ha voluto esprimere il proprio entusiasmo a proposito dell’ingresso nel cast da parte di Lily Collins, che vestirà i panni della protagonista; ecco le sue parole ufficiali:

“Sono sempre stato affascinato dall’esperienza di vivere all’estero e non mi viene in mente nessuno che potrebbe dare vita a questo mondo meraviglioso in maniera migliore di Lily Collins.“

La stessa Lily Collins ha voluto spendere due parole a proposito dell’ingaggio: “Tutti gli show di Darren hanno profondamente definito ed influenzato il mio viaggio verso l’età adulta, dandomi indubbiamente un grande aiuto. Non potevo immaginare una città più stimolante di Parigi come casa al nostro Emily in Paris. È assolutamente un progetto da sogno!“

In attesa di scoprire il futuro della serie tv, possiamo dare un’occhiata a quella che sarà la trama dello show e scoprire qualche dettaglio in più sul cast.

Emily in Paris: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di Emily, una ragazza americana di 28 anni, che decide di dare una svolta alla propria vita trasferendosi a Parigi. Ciò reso possibile anche grazie a un’opportunità di lavoro non indifferente; la ragazza, entrando a far parte di una compagnia di marketing francese, si scontrerà con una nuova cultura che fungerà da sfida per la sua carriera. Emily dovrà affrontare il nuovo lavoro con lo spirito giusto e, allo stesso tempo, gestire le sue amicizie e la sfera sentimentale.

Valeria: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Emily in Paris e quali personaggi interpretano all’interno dello show: oltre Lily Collins a vestire i panni della protagonista Emily, sarà Ashley Park ad accompagnarla nel cast nel ruolo di Mindy Chen. A completare il cast: Philippine Leroy Beaulieu; Lucas Bravo; Samuel Arnold; Camille Razat; Bruno Gouery; Kate Walsh; William Abadie e Arnaud Viard.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it