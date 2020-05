Condividi su

Jerry Stiller: morto l’attore e comico, padre di Ben Stiller. Biografia e carriera

Si è spento all’età di 92 anni Jerry Stiller, noto attore e comico nonché padre di Ben Stiller, con cui ha spesso collaborato in numerosi film. È stato lo stesso Ben ad annunciarne la scomparsa attraverso un post su Twitter accompagnando le parole a una fotografia del padre:

“I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad.“

L’attore è morto per cause naturali, ma resterà sempre nel cuore di chi lo ha amato, mantenendo il ricordo dei sorrisi che ci ha lasciato.

Jerry Stiller: biografia e carriera

Jerry Stiller nasce a Brooklyn, New York, l’8 giugno 1927. Sia i suoi nonni materni che quelli paterni erano di religione ebraica, immigrati in America rispettivamente da Russia e Austria. Nel 1954 sposa Anne Meara, anch’ella attrice e comica statunitense. La coppia visse felice fino al 2015, quando Anne morì. Dal loro matrimonio nacquero Amy, nel 1961, e Ben Stiller, nel 1965, entrambi attivi nel mondo cinematografico. Nonostante Ben sia forse il personaggio di maggior successo grazie a titoli come Ti Presento i Miei, Alla fine arriva Polly, Una notte al Museo e molti altri, tutta la famiglia ha coltivato la passione per la recitazione comica per parecchi anni. Anche i figli di Ben, Ella e Quinlin stanno seguendo le orme del padre.

Jerry ha spesso collaborato con il figlio, ne sono un esempio i film Zoolander, lo Spaccacuori e Zoolander 2. Jerry è tuttavia famoso anche per altri ruoli in ambito televisivo, come Arthur nella serie tv The King of Queens e Frank nello show Seinfeld. Si spegne all’età di 92 anni l’11 maggio 2020 per cause naturali.

