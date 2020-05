Condividi su

Terremoto Roma oggi 11 maggio 2020: scosse, magnitudo ed epicentro

Una scossa di terremoto ha colpito questa mattina presto la città di Roma. Breve, ma intensa, ha svegliato molti cittadini da nord a sud della capitale, già in ansia per i numerosi tuoni e fulmini che si sono riversati sulla città nelle stesse ore. In molti si sono riversati sui social network, Twitter in primis, per testimoniare la scossa e confermarla a quelli, che svegliati di soprassalto, hanno subito cercato informazioni online.

Terremoto Roma oggi 11 maggio 2020: magnitudo ed epicentro

La scossa di terremoto è stata breve, ma molto intensa, nonostante una magnitudo non poi così elevata (3.3), ed è avvenuta alle ore 05.03. L’epicentro è stato registrato a 5 km a sud ovest di Fonte Nuova, nella zona est di Roma, proprio appena fuori il Grande Raccordo Anulare, a una decina di chilometri da centri come Mentana e Monterotondo, ed è avvenuta a una profondità di 11 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione da nord a sud, fino ai Castelli Romani e alcuni in città e nei paesini sono perfino scesi in strada.

Come rileva l’Ingv, l’area interessata dal sisma non presenta una sismicità significativa negli ultimi anni e ci sono stati solo eventi di bassa magnitudo dal 1985 a oggi nella zona dell’epicentro, mentre più a est, verso Guidona e Tivoli, la sismicità è generalmente più frequente. L’unico evento storico importante rilevato in prossimità della zona, ma più nell’area della Sabina, risale al 24 aprile 1901, quando avvenne un terremoto di magnitudo stimata 5.3.

In ogni caso la pericolosità sismica dell’area è media stando al modello di riferimento per l’Italia, mentre diventa più elevata spostandosi solo di qualche chilometro in più a est.

La scossa di terremoto registrata questa mattina a Roma è stata isolata e non sono state rilevate repliche. Infine, non sono da registrarsi danni a persone o a cose.

