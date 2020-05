Mascherine a 50 centesimi. Secondo i sondaggi elettorali Euromedia, solo il 12,5% le ha trovate. La maggioranza o non le ha cercate o non le ha trovate

Sondaggi elettorali Euromedia: vacanze, un terzo degli italiani non ci andrà

Le misure economiche fin qui approvate dal governo per sostenere imprese e famiglie colpite dall’emergenza coronavirus non soddisfano il 59% degli italiani. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali Euromedia Research per Porta a Porta che hanno toccato diversi temi molto dibattuti in questi ultimi giorni. Uno di questi è il caso mascherine. Il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, aveva detto che presto sul mercato sarebbero stati disponibili i copri volto al prezzo di 50 centesimi l’uno. Solo il 12,5% degli intervistati afferma però di averle trovate, il 39,9% non le ha trovate mentre il 47,6% non è andato a cercarle o perché non ne aveva bisogno o perché le aveva già di altro tipo. Nel fine settimana, il presidente di Federfarma ha lanciato l’allarme: “Le mascherine a prezzo calmierato, distribuite nelle farmacie, si stanno già esaurendo”.

Sondaggi elettorali Euromedia: vacanze, un terzo degli italiani non ci andrà

In un’intervista al Corriere della Sera, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto che gli italiani “questa estate non staranno al balcone. Potranno andare al mare, in montagna, godere delle nostre città”. Un terzo dei cittadini ha però già messo in preventivo che questa estate non andrà in vacanza. Il 36,5%, invece, vuole andarci. Tra questi, il 15,1% pensa che rimarrà vicino a casa, il 16,3% si sposterà fuori dalla regione di residenza mentre il 5,1% ipotizza una fuga all’estero se sarà possibile. C’è anche un 27,7% di persone che non ha ancora deciso che cosa farà.

Lunedì 4 maggio è iniziata la fase 2 e con essa la possibilità di andare a trovare gli oramai famosi congiunti. A quanto pare però, solo un quarto dei cittadini è andato a far visita ai parenti. Il 26,3% ha in programma di andarci presto mentre il 51,8% ha detto di non essere andato da nessuno.

I sondaggi elettorali Euromedia Research hanno registrato anche le intenzioni di voto. Anche in questo caso viene rilevato un calo pesante per la Lega che rispetto a metà aprile perde l’1,5% attestandosi al 26%. Il consenso perso dal Carroccio viene in parte recuperato da Fratelli d’Italia che sale al 14% e da Forza Italia che cresce dello 0,9% al 7,3%. Cambiamo flette dello 0,3% al 0,7%. In totale il centrodestra raccoglie il 48% dei consensi.

Nell’area di governo bene tutti tranne Italia Viva. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle guadagnano consensi: i primi salgono al 21,3% mentre i secondi al 15,2%. Italia viva, invece, perde quasi mezzo punto e scende sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,8%). LeU è data al 2,4%. I giallo rossi ottengono così il 41,7% dei voti.

Tra i piccoli partiti va segnalata la buona prova di Azione ora al 2,5%. +Europa sorpassa i Verdi (1,7% contro 1,4%). Gli altri partiti sono dati al 4,7%.

Fonte: Euromedia

Sondaggi elettorali Euromedia: nota metodologica

Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica

diresidenza, dimensione del comune di residenza. (800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.144 – totale contatti effettuati: 1.944. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Metodo raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.M.I.

