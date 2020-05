C’è una proposta di rimodulare il pagamento del bollo auto in base ai mesi di non utilizzo a causa dell’epidemia da coronavirus. Ecco come funziona.

Bollo auto 2020: rimodulazione pagamento, come funziona e dove avviene

Il bollo auto è una tassa che si applica su un bene di proprietà, come lo è l’automobile. La criticità di questa imposta sta proprio nel fatto che si tratta di una tassa su un bene di proprietà, ovvero sul possesso del bene stesso, e non sulle modalità di utilizzo. Anche per questo motivo la proposta della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Francesca De Vito può inserirsi piuttosto in un contesto di aiuto alle famiglie più bisognose, piuttosto che a una legittima pretesa di voler rimodulare l’importo del bollo auto da pagare a causa del blocco imposto dall’emergenza coronavirus.

Rimodulazione bollo auto 2020: requisiti possibili

Nella nota che si può consultare sul sito dell’esponente politica, infatti, si legge la sollecitazione da parte del consiglio regionale alla giunta di adottare i provvedimenti necessari a far sì che gli importi del bollo auto riguardanti le scadenze di aprile 2020 (prorogate poi al 30 giugno 2020) nel Lazio, agosto 2020 e dicembre 2020 siano ricalcolati in base al reale utilizzo dei veicoli immatricolati antecedentemente alla data dell’8 marzo 2020, su 9/12 per le auto, moto e veicoli aziendali o commerciali proprietà di soggetti che abbiano percepito un reddito, nel 2019, al di sotto dei 15 mila euro.

Altra condizione per approfittare della rimodulazione spicca la riduzione del fatturato (certificata) superiore al 30% per i mesi marzo/maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La rimodulazione si applica inoltre sulle autovetture di proprietà di associazioni di volontariato e Onlus.

Rimodulazione bollo auto: è veramente possibile attuarla?

“Speriamo che la proposta venga accolta e passi presto a vantaggio dei cittadini”, scrive il Movimento 5 Stelle Ladispoli in una nota. Si attendono quindi aggiornamenti ufficiali, pur dovendo ribadire che il bollo auto si applica sul possesso di un bene e non sul suo utilizzo e quindi è possibile che la mozione sia respinta proprio per tale motivo, ovvero per la natura stessa dell’imposta. Restiamo in attesa di conferme o smentite.

