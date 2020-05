Condividi su

Pensioni ultime notizie: stop pignoramenti assegni, il decreto

Pensioni ultime notizie: stando all’ultima bozza del Decreto Rilancio, è prevista la sospensione del pignoramento degli assegni previdenziali fino a fine agosto di quest’anno. Si tratta di una novità importante, poiché sospende l’operato degli agenti della riscossione non solo sulle pensioni, ma anche sugli stipendi in busta paga. Ecco la novità nel dettaglio.

Pensioni ultime notizie: pignoramento assegni sospeso, ecco fino a quando

Fino al 31 agosto 2020 saranno sospesi i pignoramenti degli assegni pensionistici e degli stipendi in busta paga da parte dell’agente della riscossione. Questa la novità contenuta in una bozza del Decreto Rilancio: fino alla succitata data, dunque, l’agente della riscossione non potrà operare pignoramenti sugli stipendi e sui salari, così come su altre indennità e pensioni e assegni di quiescenza.

Si tratta di una misura che tende a rassicurare i cittadini più in difficoltà dalle eventuali operazioni ordinarie di riscossione. Una sorta di sospensione e congelamento dei tributi dovuti operante per un determinato periodo di tempo al fine di venire incontro alle persone con maggior bisogno di liquidità in questo periodo.

Operazioni di pignoramento riprenderanno a settembre?

Come riporta Adnkronos, infatti, fino al 31 agosto 2020 tali somme “non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione”. Questo congelamento decadrà ovviamente a partire dal 1° settembre 2020, data nella quale cesseranno gli effetti della sospensione e riprenderanno gli adempimenti legali relativi al terzo pignorato e concernenti i provvedimenti di assegnazione emessi in precedenza. In breve, dal 1° settembre 2020 stipendi e pensioni torneranno a essere pignorabili. Si attende, anche qui, l’ufficialità, ovvero il nero su bianco del decreto licenziato.

