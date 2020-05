Condividi su

Modello 730 2020 editabile online: software lettura stampa, come funziona

A partire dal 6 maggio 2020, oltre alla versione cartacea e quella precompilata, è disponibile anche il modello 730 2020 in formato editabile, che si può compilare direttamente online dal proprio computer. Questa terza versione è disponibile dalla scorsa settimana per gli utenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Modello 730 2020: disponibile anche il modello 730-1

Per accedere al 730 2020 editabile è necessario essere muniti di un software in grado di leggere e stampare file in formato pdf. FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, ricorda che è disponibile nello stesso formato editabile anche il modello 730-1, la scheda finalizzata alla scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille della propria Irpef.

Modello 730 2020 editabile online: come funziona

Per utilizzare il modello 730 editabile, sarà necessario scaricare il pdf sul proprio pc, quindi procedere alla compilazione, salvarlo e stamparlo. Inoltre, è bene ricorda che non si può salvare una copia online, perciò è preferibile non effettuare la compilazione telematica. Finita la compilazione, il consiglio è quello di controllare i dati immessi e la loro correttezza, visto che il sistema non effettuerà alcuna verifica. Il modello editabile, in ogni caso, non potrà essere trasmesso online, ma stampato, firmato e consegnato al sostituto d’imposta o a un Caf o a un intermediario abilitato, insieme alla documentazione richiesta. La data di consegna è stata spostata al 30 settembre 2020 (la data originaria era il 23 luglio 2020). Lo slittamento si è reso necessario a causa dell’emergenza Covid-19.

