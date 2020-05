Condividi su

Coronavirus ultime notizie: visite amici dal 18 maggio, il piano

Coronavirus ultime notizie: a partire dal 18 maggio, oltre a quello dei bar, ristoranti e barbieri, potrebbe riaprirsi anche un nuovo capitolo, quello delle visite agli amici. Non rientranti nei congiunti, gli amici potrebbero tornare a partire da metà maggio, in concomitanza con la riapertura di certe attività “sociali”, solo in quelle Regioni che però lo consentiranno. L’ipotesi è allo studio e per una conferma si attende la fine della settimana.

Coronavirus ultime notizie: amici e seconde case, le novità dal 18 maggio

Mentre si continua a modificare e a discutere il Decreto Rilancio, il governo dà mandato al Comitato tecnico scientifico di redigere linee guida sulle nuove regole che potrebbero entrare in vigore già a partire da lunedì prossimo, 18 maggio. In questa data, in quelle regioni che lo consentiranno (probabile che per regioni come Lombardia e Piemonte il giorno delle riaperture non sia quello), oltre a far ripartire attività come bar e ristoranti si potrebbe anche far cadere il paletto delle visite agli amici. Resterà però il divieto di creare assembramenti e le visite (possibilmente all’aperto) saranno permesse dunque in piccolissimi gruppi e indossando i regolari dispositivi di protezione come le mascherine.

Tuttavia, nel governo c’è chi è d’accordo con questo nuovo allentamento e chi no. Vedere gli amici e magari andarci al bar o al ristorante potrebbe causare assembramenti all’aperto, cosa che è ancora da evitare.

Attenzione poi alle seconde case, presso le quali si potrebbe tornare prima del previsto. Tra le ultime indiscrezioni spicca quella che vorrebbe che il 18 maggio cadrà anche questo paletto, a condizione però che la seconda casa sia già nella Regione di residenza. Per le seconde case che si trovano in un’altra Regione bisognerà attendere una nuova data, quella del 25 maggio o del 1° giugno.

