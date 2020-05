Condividi su

Sondaggi elettorali Ixè: fase 2, 62% italiani chiede controlli più severi

Gli italiani sembrano fidarsi poco dei propri connazionali. Secondo i sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca, infatti, il 62% è convinto che siano necessari controlli più severi da parte delle forze dell’ordine affinché tutti rispettino le indicazioni del governo per un corretto svolgimento della fase 2. Il 35% si affida invece al buonsenso dei cittadini perché questo avvenga. Sullo scontro tra esecutivo e regioni in merito alla possibilità di anticipare alcune aperture, tra cui quelle di negozi e ristoranti, la maggioranza della popolazione si schiera dalla parte del governo: secondo il 55% degli intervistati bisogna usare la massima prudenza prima di decidere di riaprire. Di diverso avviso il 42% secondo cui dovrebbero essere le Regioni, soprattutto quelle che hanno pochi contagi, a decidere cosa riaprire prima. Per il 47% bisognerà aspettare la fine di maggio per vedere ulteriori riaperture e consentire nuovi spostamenti mentre per il 33% questo avverrà nel corso dell’estate. In questo frangente, sale tra i cittadini la preoccupazione di perdere il proprio posto di lavoro: una paura condivisa dal 50% degli intervistati.

Sul fronte delle intenzioni di voto, i sondaggi elettorali Ixè registrano un ulteriore calo della Lega ora al 24,6%. Non ne approfitta però il Partito Democratico che perde quasi un punto scivolando al 22%. Il Movimento 5 Stelle, in continua crescita, sfiora il 17% mentre Fratelli d’Italia segue a breve distanza (14,2%). Forza Italia passa dal 7,2% al 7,5%, La Sinistra raggiunge la soglia di sbarramento del 3% e Italia Viva rimane stabile al 2,6%. Sotto il 3% ci sono anche +Europa (2,1%), Azione (2%), Europa Verde (1,8%) e altri partiti (3,3%). La quota di indecisi e astenuti cresce al 40,2%.

Nessuna nuova per quanto riguarda la fiducia nel premier Conte e nell’esecutivo giallo rosso che rimangono ferme rispettivamente al 59% e al 58%. Nonostante le fibrillazioni all’interno della maggioranza di governo sulle misure da inserire nel dl Rilancio, cresce il numero di chi crede che il governo Conte durerà fino al termine della legislatura (38%).

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 11 AL 12 MAGGIO 2020

