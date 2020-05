Condividi su

Quando parla Conte: nuove aperture 18 maggio e dove vedere la conferenza

Quando parla Conte? La domanda è ormai divenuta pressante data l’attesa che si è creata intorno alle misure economiche ad ampio respiro che il governo sembra intenzionato a mettere in campo per fronteggiare i contraccolpi finanziari dell’emergenza sanitaria e al probabile allentamento del contingentamento tuttora in vigore per via della stessa epidemia.

La limatura del Decreto Rilancio

La domanda di cui prima – quando parla Conte? – è divenuta pressante contestualmente all’attesa di conoscere il contenuto del Decreto Rilancio. Il provvedimento con cui si confermeranno e amplieranno le misure del Decreto Cura Italia, il primo riguardante nello specifico l’emergenza coronavirus, e che dovrebbe contenere anche delle novità non trascurabili, inizialmente, si chiamava Decreto Aprile, in onore del mese in cui doveva essere emanato.

Di ritardi in ritardi, di discussone in discussione, però, la sua limatura ha tenuto il governo impegnato fino a inizio maggio. A quel punto ha preso il nome di Decreto Maggio, appunto, ma passavano i giorni e ancora niente ufficialità di fronte alle numerose e legittime richieste del paese. Quindi, si giunge all’ultima denominazione, cioè Decreto Rilancio: un nome che fa presagire la messa in campo di un piano articolato e profondo di contrasto ai contraccolpi, soprattutto, economici che la diffusione dei contagi di Covid sembra destinato a determinare.

Quando parla Conte: le ipotesi più probabili

Dunque, alle ore 14 di oggi – mercoledì 13 maggio 2020 – doveva tenersi il Consiglio dei Ministri decisivo in ottica emanazione del suddetto decreto. Tuttavia, da qualche minuto è stato annunciato che il Cdm è stato spostato alle ore 17. Insomma, diventa improbabile – anche se non è possibile escluderlo del tutto – che il Presidente del Consiglio tenga in data odierna la consueta diretta Facebook con annessa conferenza stampa dell’ora di cena sulle misure in procinto di essere messe in campo dall’esecutivo. Detto ciò, è altrettanto difficile che si debba attendere oltre la fine di questa settimana per il fatidico, per così dire, annuncio.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it