Diretta streaming conferenza Conte: aggiornamenti live su TP

scorri in basso per il video della diretta della conferenza stampa del Premier

Aggiornamento 21.25

Conte nella conferenza: “non abbiamo definito una riforma del sistema fiscale. Il nostro obiettivo è farla nel futuro, ma interventi di questa portata implicano che prima si affronti quest’emergenza e poi si pensa a una riforma più complessiva “

Aggiornamento 21.22

Il Premier: “dignità delle persone, contrasto al caporalato, emersione del nero, tutela della salute dei lavoratori e di chi entrerà in contatto sono i dettami del Dl per quanto riguarda la regolarizzazione dei lavoratori migranti”

Aggiornamento 21.18

Conte, durante la conferenza, sulla regolarizzazione dei braccianti: “nessuna battaglia cruenta. E’ stato un provvedimento complesso, è stato richiesto, da parte del M5S, un supplemento. Escludiamo dal novero dello “scudo” i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di tratta. Dentro c’è emersione del lavoro nero, contrasto al caporalato e sicurezza e tutela della salute dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi che sono in nero in questo momento.”

Aggiornamento 21.15

Conte su Silvia Romano: per potere speculare su di lei, dovremmo provare quello che ha vissuto lei. Dopo, allora, potremmo giudicare.

Aggiornamento 21.00

Il ministro Speranza annuncia che i posti in terapia intensiva in Italia passeranno da 5.179 a 11.109. Investimenti massicci di 3 miliardi e 450 milioni anche per quanto riguarda Sanità con rafforzamento del sistema regionale, servizi di prevenzione sul territorio e anche per i servizi domiciliari. Si prevedono 240 milioni di euro per nuove assunzioni di nuovi medici e Oss,

Aggiornamento 20.50

Ecco alcune delle misure annunciate dal Presidente del Consiglio durante la diretta:

Aiuti a fondo perduto fino a 5 milioni per le imprese che hanno avuto perdite, sgravi affitti e bollette, reddito di emergenza, ammortizzatori sociali ed “economici”, abbiamo erogato misure per 4milioni e rotti di lavoratori, ritardi della cassa integrazione in deroga (ritardi finora ci sono stati a causa di una procedura “farragginosa”), Il bonus 600 euro per le partite Iva confermato, ristoro in caso di perdite sul fatturato fino a 1000 euro.

Misure per le imprese: quasi 16 miliardi, per le più piccole a finanziamento a fondo perduto (fino a 5 milioni), ricapitalizzazione delle imprese più grandi, agevolazioni sulla media e piccola impresa.



Investimenti massicci anche per quanto riguarda Sanità e scuola, dove si punta a stabilizzare il corpo docente e ad aprire canali per il reclutamento di nuovo personale docente. Stanziati 1 miliardo e 400 milioni per rafforzare il sistema della ricerca: saranno stanziati risorse per l’assunzione di nuovi 4mila ricercatori, di modo che molti “cervelli fuggiti all’estero” possano scegliere di ritornare in Italia.

Rilancio del turismo attraverso Fondo strategico per il turismo

Aggiornamento 20.35

Aggiornamento 20.30

Il tanto atteso annuncio è arrivato. A breve conferenza stampa in diretta del Presidente del Consiglio Conte

Conferenza Conte: numerose indiscrezioni vorrebbero il Presidente del Consiglio in procinto di comunicare agli italiani il contenuto del Decreto Rilancio. Il Consiglio dei Ministri “decisivo” sarebbe ancora in corso; d’altra parte, la diretta Facebook da Palazzo Chigi potrebbe comunque cominciare a breve, forse, addirittura, tra pochi minuti.

Conferenza Conte: cosa dicono le indiscrezioni

Secondo alcune indiscrezioni circolate sulla stampa in queste ore, già intorno all’ora di cena di oggi 13 maggio 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe annunciare le misure contenute nell’attesissimo Decreto Rilancio. Prima di assumere questo nome, d’altronde, è stato annunciato come Decreto Aprile prima e Decreto Maggio poi, tanto per dire che tutto il paese si aspettava di poterlo leggere diverso tempo fa. Detto ciò, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri solo ieri ha assicurato che tutti i nodi più difficili da districare sono stati sciolti. Un segnale che fa ben sperare, insomma.

In arrivo la conferma dai social?

Dunque, è probabile che l’esecutivo, dal pomeriggio riunito in un Consiglio dei Ministri, abbia portato a termine anche la fase di definizione dei dettagli del fondamentale testo. Ancora si aspetta la conferma ufficiale dalle pagine social di Palazzo Chigi: se la tanto attesa conferenza stampa con argomento l’ultimo provvedimento relativo all’emergenza sanitaria, alla fine, si terrà proprio stasera, è facile che venga scelta l’ora di cena o poco più come di consueto (bisogna considerare eventuali ritardi dettati dall’organizzazione della Presidenza del Consiglio in momenti così convulsi, come capitato diverse volte). Allo stesso modo, si può ipotizzare che il formato scelto sarà quello della diretta su Facebook.

Il contenuto del Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio, il secondo provvedimento governativo sull’emergenza sanitaria dopo il Cura Italia, dovrebbe contenere delle importanti misure economiche volte a tamponare i gravi contraccolpi sull’economia che l’epidemia di coronavirus non sta mancando di mostrare già adesso, quando non è ancora terminata del tutto la fase di contingentamento. Si aspettano conferme per quanto riguarda i bonus una tantum, per esempio, da quello per le partite Iva a quello per le baby sitter, così come novità sulla cassa integrazione e i prestiti alle imprese, molta attenzione suscita anche la possibilità che vengano previsti degli sgravi fiscali “eccezionali” come il Super-ecobonus.

