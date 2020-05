Condividi su

Pensioni ultime notizie: Quota 100, quattordicesima e flessibilità in arrivo

Pensioni ultime notizie: il tema previdenziale non è più prioritario vista l’emergenza coronavirus, ma non sarà dimenticato. Il confronto tra governo e sindacati prosegue ancora, anche se in questo momento attuale è più improntato verso il lavoro, lo stimolo all’occupazione e gli aiuti a quelle imprese che sono dovute restare ferme e che nei prossimi mesi soffriranno o chiuderanno. Terminata l’emergenza coronavirus, tuttavia, si tornerà a parlare di pensioni?

Pensioni ultime notizie: il legame tra pensioni e coronavirus

Le ultime novità in materia di pensioni è che sono stati cambiati i calendari e le date nelle quali vengono erogati gli assegni negli ultimi mesi. Prima dell’emergenza sanitaria, governo e sindacati avevano avviato un confronto costruttivo che era partito con il piede giusto, almeno stando a quanto riferivano le sigle sindacali. Poi la crisi sanitaria ha fermato tutto, ma la promessa è di riprendere il discorso, attualmente però non prioritario.

Il legame tra il nuovo coronavirus e le pensioni è comunque più stretto di quanto s’immagini. Saranno in molti i lavoratori che usufruiranno di Quota 100, la nuova soluzione di pensione anticipata che è in scadenza il 31 dicembre 2021, e che a scadenza dovrebbe arrivare. Molti lavoratori che hanno maturato i requisiti (62 anni di età e 38 anni di contributi) probabilmente sceglieranno di optare per questa soluzione, con una conseguente decurtazione sull’assegno pensionistico, a causa dei minori versamenti contributivi.

Da Quota 100 al nuovo sistema pensionistico

Le persone over 60 sono quelle più vulnerabili ed esposte alla pericolosità del virus ed è anche per questo motivo, nel timore di una seconda ondata in autunno ma anche di quanto già appreso in questo periodo, che molti lavoratori vorranno restare a casa, operare in smart working o approfittare di soluzioni pensionistiche finora non immaginate. Sotto questo aspetto la flessibilità rappresenta un punto chiave di fondamentale importanza. Oltre a Quota 100, che però si basa su una natura transitoria, gli scenari previdenziali all’orizzonte sono diversi. Tra questi spicca la possibilità di un sistema pensionistico basato sui fondi pensione e supportato da agevolazioni statali.

Pensioni ultime notizie: le proposte della Uil

Come abbiamo scritto in questo articolo, il segretario confederale Uil Domenico Proietti spinge per una flessibilità in uscita attorno ai 62 anni, orientata soprattutto per tutte quelle persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi sanitaria. Altra proposta della Uil è quella di estendere la quattordicesima a tutti i pensionati che percepiscono un importo fino a 1.500 euro. Questa misura potrebbe dare più liquidità ai pensionati e quindi sostenere maggiormente i consumi.

