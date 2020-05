Condividi su

Sospensione mutuo 2020: che cos’è e quanto è richiesta in Italia

Sospensione mutuo 2020: l’emergenza coronavirus sembra destinata ad avere delle grosse conseguenze sull’economia; il settore immobiliare non sembra essere escluso dai contraccolpi dell’epidemia.

Sospensione mutuo 2020 per più di una famiglia su due?

Sospensione mutuo: secondo una recente ricerca commissionata dal portale Facile.it, addirittura, più di una famiglia italiana su due (53% nel complesso) l’ha richiesta (17,3%) o comunque sta valutando di richiederla (35,7%). Sembra che si trovi davanti a una delle prime conseguenze dell’emergenza sanitaria sul settore immobiliare: è chiaro che non può che esserci l’incertezza finanziaria in cui versano gli italiani alla base della statistica. Da segnalare poi, sempre guardando i dati pubblicati da Facile.it, come la situazione appare drammatica in alcune aree del paese – infatti, quasi il 40% di chi ha intenzione di congelare le rate del mutuo sia residente al Meridione – e per alcune categorie di lavoratori in particolare. Ora, che la sospensione delle rate per l’acquisto di un immobile, in un momento difficile come questo, fosse richiesta da piccoli imprenditori e partite Iva può anche non stupire (si parla del 36,5%), tuttavia, anche un milione circa di lavoratori dipendenti stanno valutando fortemente l’ipotesi (il 35,1%).

Conviene davvero congelare le rate?

Sospensione mutuo: tra l’altro, non è detto che sia una scelta conveniente, seppur l’incertezza finanziaria impone una strategia difensiva “attendista” e “conservativa”. La prima rilevazione che si può fare sul punto, d’altra parte, è che congelare le rate del mutuo comporta un aumento degli interessi da pagare alla ripresa dei pagamenti. Inoltre, una sospensione del mutuo molto spesso comporta il “pregiudizio” degli istituti di credito al momento di chiedere una surroga: in pratica, le banche non si fidano di chi in passato ha sospeso il mutuo e non gli consentono quindi di “trasferirlo” (un classico escamotage per negoziare delle condizioni migliori).

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it