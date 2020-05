Condividi su

Esondazione Milano oggi: danni, previsioni e cos’è successo

Esondazione Milano: piogge torrenziali nel capoluogo lombardo hanno fatto straripare il fiume Seveso; colpita in particolare la parte Nord della città ed in particolare il quartiere Niguarda le cui strade si sono allagate e che per diverse ore si è visto mancare l’energia elettrica.

Esondazione Milano: un violento nubifragio sul capoluogo lombardo

Esondazione Milano – Un violento nubifragio, con forti raffiche di vento e grandine, si è abbattuto sul capoluogo lombardo nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio 2020. Le piogge sono state talmente intense da causare, intorno alle 3, lo straripamento dagli argini del fiume Seveso. Secondo quanto riferito dal primo cittadino Beppe Sala è caduta una quantità di pioggia pari a un terzo del totale sceso su Milano da inizio anno (di solito la stessa quantità cade in 5 mesi). Naturalmente, l’esondazione del Seveso ha causato l’allagamento di molte strade della parte Nord della città: solo dopo 5 ore circa dal suo inizio, le squadre messe in campo dal comune hanno potuto dare avvio alle operazioni di pulizia volte a ripristinare la viabilità. Inoltre, a dare problemi anche il fiume Lambro. In questo caso, le acque si sono riversate soprattutto nei campi.

Una situazione mai vista

Risultano almeno un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco. Alberi caduti, fili del tram finiti sui binari, i testimoni hanno riferito ai cronisti giunti sui luoghi dell’esondazione di non aver mai assistito a una situazione del genere. Tra l’altro, l’acqua ha fatto saltare l’energia elettrica in buona parte delle vie e dei condomini della zona colpita per diverse ore. A ciò si devono aggiungere i danni registrati a moltissime automobili parcheggiate nell’area. Diversi gli automobilisti che hanno richiesto soccorso rimasti bloccati nei sottopassi. Insomma, è stata una nottata davvero difficile per il capoluogo meneghino e, tra l’altro, i disagi dovrebbero proseguire anche nei prossimi giorni considerando che, anche se meno intense, le piogge sembrano destinate a proseguire.

