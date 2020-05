Condividi su

Quando parla Conte: tra poche ore la diretta sulle riaperture

Quando parla Conte: governo e regioni hanno trovato l’accordo sulle linee guida da seguire a partire dal 18 maggio, quando prenderà il via la cosiddetta Fase 2 bis. I punti salienti dell’intesa, già ampiamente noti (clicca sul link per sapere quali sono), dovrebbero essere annunciati anche dal Presidente del Consiglio Conte nel consueto formato della diretta Facebook.

Quando parla Conte: accordo sulle linee guida della riapertura

L’Italia sta per intravedere la normalità. A partire dal 18 maggio, pur sempre con la possibilità che la curva dei contavi imponga un cambio di rotta, anche se all’insegna del distanziamento interpersonale e dell’uso dei dispositivi di protezione individuale, ripartiranno molte attività e servizi rimasti chiusi anche dopo la fine del lockdown lo scorso 4 maggio. Insomma, si dovrà mantenere sempre e comunque almeno un metro di distanza dagli altri – anche in spiaggia – e le mascherine dovranno essere utilizzate quasi ovunque, per farla breve, ma gli italiani potranno tornare al ristorante, dal barbiere, in palestra, a casa di un amico.

La prossima conferenza stampa del Presidente del Consiglio

Quando parla Conte – Basandosi sul recente passato, è improbabile che il Presidente del Consiglio non annunci i principi generali che guideranno la riapertura a partire dal 18 maggio in prima persona nel consueto formato della diretta social (che di solito viene ripresa in contemporanea – integralmente o parzialmente – anche dal Tg1). Visto che il testo con le linee guida, emerso da un serrato confronto tra esecutivo e rappresentanti delle regioni, è passato in Cdm nella nottata tra venerdì 15 e sabato 16 maggio, con tutta probabilità non si dovrà aspettare ancora molto per la prossima conferenza stampa da Palazzo Chigi. Dunque, intorno all’ora di cena di oggi, a breve potrebbe essere ufficializzato l’orario, è possibile aspettarsi un ritorno di Giuseppe Conte sulla propria pagina Facebook e sul canale Youtube della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

