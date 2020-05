The CW ha annunciato il rinnovo per la terza stagione di una serie tv appartenente al genere fantasy/teen drama: stiamo parlando di Legacies

Legacies 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

The CW ha annunciato il rinnovo per la terza stagione di una serie tv appartenente al genere fantasy/teen drama: stiamo parlando di Legacies. Lo show, nato da un’idea di Julie Plec, è lo spin-ogg di The Originals, a sua volta spin-off del famoso titolo The Vampire Diares. Con ogni probabilità la terza stagione andrà a piazzarsi nel palinsesto invernale della rete televisiva americana, cadendo quasi certamente tra le prime settimane di gennaio; per quanto riguarda la data di debutto del capitolo in Italia, dovremmo attendere qualche notizia in più da Premium Stores, che si è già occupata di distribuire il secondo ciclo di episodi di Legacies.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama dello show per poi passare a conoscere i nomi degli attori che ne vanno a comporre il cast.

Legacies 3: la trama

Dal momento che la terza stagione di Legacies è da poco entrata in produzione sono molto poche le anticipazioni su quella che sarà la trama del nuovo capitolo. Possiamo tuttavia fare alcune congetture riprendendo quanto accaduto nel ciclo di episodi precedente: Hope, con l’aiuto di Lizzie e Alaric, è riuscita a sopraffare il lato oscuro di Josie; tuttavia, la ragazza non riesce a svegliarsi, rimanendo bloccata nell’inconscio dell’amica. Alaric, inoltre, stringe un patto col mostro per ottenere in cambio Rafael e Alyssa, entrambi soggiogati al suo controllo. Nel corso della terza stagione scopriremo anche cosa è accaduto a Landon il Negromante e perché quest’ultimo non riesce a tornare in vita.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Legacies 3 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Danielle Rose Russell veste i panni di Hope Mikaelson; Aria Shahghasemi nel ruolo di Landon Kirby; Kaylee Bryant è Josie Saltzman; Jenny Boyd interpreta Lizzie Saltzman; Quincy Fouse veste i panni di Milton “MG” Greasley; Peyton Alex Smith nel ruolo di Rafael Waithe; Matt Davis interpreta Alaric Saltzman; Chris Lee è Kaleb.

