Condividi su

Sondaggi elettorali Ixè: la Lega arresta la caduta, Pd in calo

Dopo mesi di calo costante, la Lega arresta la sua caduta stabilizzandosi al 24,6% dei consensi. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca. Il Partito Democratico non ne approfitta e per la seconda settimana di fila perde consensi, passando dal 22% al 21,6%. Il Movimento 5 Stelle, al contrario, prosegue la sua crescita iniziata due mesi fa: adesso è sondato al 17,2%. Bene anche Fratelli d’Italia che sale al 14,7%. Soffre il centro moderato con Forza Italia che scende al 7,2% mentre Italia Viva fa peggio e scivola al 2,1%, dietro Europa Verde data in crescita al 2,2%. La Sinistra è al 2,5%, in calo di mezzo punto rispetto a sette giorni fa. Azione è data all’1,8%, davanti a +Europa (1,6%). Gli altri partiti sono sondati al 4,5%. Sale di un punto al 41% la quota di indecisi e astenuti.

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: Conte e governo, fiducia stabile

La fiducia degli italiani nel premier Conte e nel suo governo si mantiene stabile rispettivamente al 59% e al 58%. Oggi si vota la fiducia al ministro della Giustizia grillino, Alfonso Bonafede. M5S e Pd hanno avvertito Italia Viva: se passa la sfiducia sarà crisi. La possibilità che il governo cada in anticipo è un’ipotesi che non convince la maggioranza degli elettori che, anzi, vedono l’esecutivo durare o fino al termine della legislatura (36%) o fino al 2022 quando si eleggerà il prossimo presidente della Repubblica (21%).

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: Decreto Rilancio promosso dal 52% degli italiani

Sul decreto Rilancio, che ieri è stato firmato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, il 52% degli intervistati esprime un giudizio positivo. Il 79% si dichiara favorevole anche alle riaperture delle altre attività economiche stabilite per questa settimana. Contrario il 18% secondo cui con le riaperture si rischia una ripresa dei contagi. Il 62%, inoltre, approva le linee guida che sono state fissate per negozi, bar, ristoranti, parrucchieri e stabilimenti balneari. Il 16% le giudica insufficienti in quanto non garantiranno la prevenzione dai nuovi contagi mentre una quota uguale le definisce eccessive perché non sostenibili economicamente dai commercianti. Infine, il 53% ha paura che con l’inizio di questa nuova fase, gli italiani si mostreranno meno prudenti rispetto a prima.

Fonte: Ixè

Fonte: Ixè

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 18 AL 19 MAGGIO 2020

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it