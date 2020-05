Sono queste le indicazioni che arrivano dai sondaggi elettorali dell’Istituto Piepoli per Patriae, talk show in onda il martedì sera su Rai2

Sondaggi elettorali Piepoli: governo Conte, fiducia raddoppiata da marzo

Durante l’emergenza coronavirus, la Lega ha perso due punti di consenso calando al 28,5%. Pd e Movimento 5 Stelle, al contrario, hanno guadagnato mezzo punto percentuale ciascuno, salendo rispettivamente al 21,5% e al 15%. Sono queste le indicazioni che arrivano dai sondaggi elettorali dell’Istituto Piepoli per Patriae, talk show in onda il martedì sera su Rai2. Tra le forse che sostengono il governo Conte, l’unica a perdere voti è Italia viva che lascia sul campo un punto e scende così al 4%. Stabile al 2% LeU. In totale l’area di governo raccoglie il 42,5% dei voti.

Nel centrodestra, Salvini e Meloni si rubano voti. Rispetto alla Lega, Fratelli d’Italia fa un balzo in avanti del 2,5% attestandosi al 13,5%. Inchiodata al 6,5% Forza Italia. Tutti e tre i partiti, insieme, ottengono il 48,5% dei consensi.

Tra i piccoli partiti, i sondaggi elettorali Piepoli segnalano la crescita di Azione al 2% e il passo indietro di +Europa e Verdi, rispettivamente all’1,5% e all’1%. Le altre forze politiche minori sono date tutte insieme al 4,5%. La quota di indecisi cresce di due punti al 39%. Secondo l’istituto, rispetto all’ultima rilevazione effettuata a marzo, i valori dei partiti rimangono pressoché stabili: “Sembra che ci sia un’attesa per capire cosa succederà. I mesi di lockdown hanno, infatti, portato alla sospensione della dialettica politica, quella vera”.

Per quanto riguarda il livello di fiducia, l’incremento maggiore lo registra il premier Giuseppe Conte che passa dal 46% di marzo al 65% odierno. Il capo del governo viene preceduto solo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche lui in rialzo (+13) al 70%. Perdono consensi sia Salvini (-5% al 27%) che Meloni (-2% al 31%). Il leader della Lega viene superato in classifica dal segretario dem ora al 29% e raggiunto dall’ex capo dei Cinque Stelle e suo ex alleato, Luigi Di Maio.

Infine, i sondaggi elettorali Piepoli hanno rilevato il gradimento del governo che quasi raddoppia rispetto a marzo: dal 36% si è passati infatti al 62% di giudizi positivi contro un 36% di voti negativi.

Fonte: Piepoli

Sondaggi elettorali Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 14 al 16 maggio 2020. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 350 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 152 totale complete: 502 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 6.903 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 7.405. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 502 ± 4.3%. Metodologia mista C.A.T.I./C.A.W.I.

