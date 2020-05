Condividi su

Sondaggi politici Ipsos: fase 2, cala la paura del contagio tra gli italiani

Nonostante gli stop and go, le discussioni con le regioni e i ritardi nel consegnare le linee guida per la riapertura dei negozi, il 58% degli italiani ritiene che il governo stia gestendo bene la fase 2, quella della ripartenza del Paese dopo due mesi di lockdown. A sostenerlo sono i sondaggi politici Ipsos per Di Martedì andati in onda il 18 maggio. Sulla gestione di questa fase dell’emergenza, il 48% afferma però di fidarsi più della regione di residenza anziché dell’esecutivo (38% di fiducia). Segno che le incomprensioni e i litigi tra Stato e Regioni avvenuti nei giorni scorsi hanno lasciato qualche strascico e diviso la popolazione in due fazioni.

Rispetto a due settimane fa, diminuisce la paura degli italiani rispetto ai rischi di venir contagiati a causa delle riaperture degli esercizi commerciali. Il numero di preoccupati è passato dal 44% del 4 maggio al 42% odierno mentre è aumentata di quattro punti al 55% la quota di chi dice di non aver paura del contagio.

Tra i luoghi in cui gli italiani pensano di tornare nei prossimi giorni, uno su due indica il parrucchiere, segue il bar (35%), il ristorante (27%), la messa (23%) mentre rimangono in fondo i mezzi pubblici (13%), considerati ancora uno dei principali luoghi di contagio.

Infine, i sondaggi politici Ipsos hanno dedicato una domanda anche sul caso Silvia Romano. Alcuni giornali e forze politiche sostengono che per liberarla lo Stato abbia pagato circa 4 milioni di euro. Qui gli italiani si dividono: per il 42% è sbagliato pagare un riscatto, per il 36% è giusto, il 22% preferisce non commentare.

Fonte: Ipsos

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 18 maggio 2020. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Casi 600 Rifiuti 5868 altri contatti 538. 600 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,7% e +/- 3,5%. Metodo raccolta delle informazioni: CATI.

